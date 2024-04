HIGHLIGHTS:

Lithium in Clays Projekt

- Ermutigende Ergebnisse der Infill-Lithiumbohrungen in der Eden Pan

- Ergebnisse deuten auf eine mögliche Aufwertung der Mineralressourcenklassifizierung hin (1)

- Eine Aufwertung der Mineralressourcenklassifizierung wird die Grundlage für eine vorökonomische Bewertung bilden

Lithium in Brines Projekt

- Sechs der neun geplanten Bohrungen auf dem Lithium-Sole-Projekt Bitterwasser abgeschlossen (2)

- Sechs Schürfproben wurden aus oberflächennahen Bohrlöchern innerhalb der Upper-Sand Unit entnommen und ergaben einen Gehalt von bis zu 84ppm (83,9mg/L) in 68m Tiefe, was ungefähr der Hälfte des Bitterwasser-Solepools entspricht

- Das Bitterwasserbecken weist eine 42 km x 9 km große geophysikalische Anomalie auf und enthält bekanntermaßen Solen bis in eine Tiefe von 115 m, was die Schlussfolgerung rechtfertigt, dass die ersten Ergebnisse äußerst ermutigend sind und auf das Potenzial einer bedeutenden Lithiumentdeckung hindeuten

- Ein umfangreiches Probenahmeprogramm in Abständen von 5 m und Pumpversuche wurden abgeschlossen, deren Ergebnisse noch ausstehen.

Swanson Tantalum Mining Projekt

- Ungefähr 3.245.000 Au$ wurden von HeBei Xinjian Construction CC (HeBei) als Eigenkapital für die Bestellung von Verarbeitungsanlagen ausgegeben (3) .

- Die Zufahrtsstraße von der nächstgelegenen befahrbaren Straße zur Swanson-Verarbeitungsanlage wurde fertiggestellt.

- Bau der Erzversorgungsstraße im Gange

- Die Installation der Stromleitung und der Bau der Versorgungsstraße werden voraussichtlich im Mai 2024 beginnen.

- Die Standortvorbereitung hat begonnen, und der Projektmanager wird voraussichtlich im Mai 2024 ernannt, um die Projektvorbereitung und den Bau zu koordinieren.

- Die Aufbereitungsanlagen (einschließlich mehrerer Schwerkraftabscheider und eines Spiralkreislaufs) wurden bestellt und die Anzahlungen geleistet, die voraussichtlich im Oktober 2024 vor Ort eintreffen werden.

Exploration Projekte (TVC Pegmatite, Kum-Kum Ni/PGE and Karibib Cu/Au)

- Die laufende Exploration wird vorbehaltlich der Finanzierungsvereinbarungen durchgeführt.

Arcadia Minerals Limited (ASX:AM7, FRA:8OH) (Arcadia oder das Unternehmen)

Das diversifizierte Explorationsunternehmen, das eine Reihe von Batteriemetallprojekten mit Lithium, Tantal, Nickel, Kupfer und Gold in Namibia anstrebt, freut sich, seinen vierteljährlichen Tätigkeitsbericht für den Zeitraum bis zum 31. März 2024 vorzulegen.

Das Unternehmen setzt seine Drei-Säulen-Strategie fort, um Investoren und Aktionären den Zugang zu den Chancen in der Bergbauindustrie zu ermöglichen.

- Säule Eins: Potenzielle Erschließung und Nutzung von Cashflow generierenden Vermögenswerten wie der Mine Swanson (Säule Eins),

- Säule Zwei, Nutzung der potenziellen Barmittel aus Säule Eins zur Exploration und potenziellen Umwandlung der Explorationsanlagen des Unternehmens (Säule Zwei) und

- Säule Drei: Nutzung und Entwicklung von Humankapital mit branchenspezifischer Erfahrung, verbunden mit einer Geschichte der Projektgenerierung, um Projekte zu Ergebnissen zu führen (Säule Drei).

Zu den aktuellen Projekten des Portfolios gehören:

1. Das Swanson-Bergbauprojekt - ein fortgeschrittenes Tantal-Bergbauprojekt, das sich derzeit im Bau befindet und voraussichtlich im ersten Quartal 2025 in Produktion gehen wird

2. Das Bitterwasser-Sole-Projekt - aussichtsreich für Lithium-in-Sole mit ersten Schürfprobenergebnissen, die auf das Potenzial einer bedeutenden Entdeckung hinweisen - die Ergebnisse stehen noch aus,

3. Bitterwasser Clays Projekt - aussichtsreich für Lithium-in-Ton, das eine Mineralressource enthält, für die eine vorökonomische Bewertung (PEA) durchgeführt werden soll, um die Wirtschaftlichkeit auf hohem Niveau zu bestimmen,

4. Kum-Kum Nickel Projekt - Merensky-Typ (Bushveld-Igneous-Complex-like Multi Layered UltraMafic Intrusion) mit Aussichten auf Nickel, Kupfer und Platingruppen-Elemente,

5. TVC Lithium- und Tantal-Projekt - aussichtsreich für Hartgestein-Lithium und Tantal über ca. 200 Pegmatite, die durch Fernerkundung und begrenzte Feldkartierung identifiziert wurden, und

6. Karibib-Projekt - aussichtsreich für Kupfer und Gold mit ersten Hinweisen auf eine signifikante Mineralisierung über schmale Mächtigkeiten mit der Aussicht, durch zusätzliche Erkundungsbohrungen und Schürfungen möglicherweise auf eine breitere Mineralisierung zu stoßen.

Für weitere Informationen kontakieren Sie bitte:

Jurie Wessels - Executive Chairman

ARCADIA MINERALS LIMITED

mailto:info@arcadiaminerals.global

Bei dieser deutschen Pressemeldung handelt es sich um den Auszug einer Übersetzung einer insg. 16-seitigen englischen Pressemeldung. Sie können die gesamte englische Meldung nachfolgend einsehen: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02801768-6A1205537

FUSSNOTEN

(1) Siehe ASX Ankündigung vom 1. Februar 2024 "Li infill assay results point to updated Mineral Resource".

(2) Siehe ASX-Ankündigung vom 5. Februar 2024 "Bohrungen zeigen erhöhten Li-Gehalt bei Bitterwasser-Sole"

(3) Siehe ASX-Ankündigung vom 2. Februar 2024 "Company update: mine construction progress at Swanson".

ERKLÄRUNG DER ZUSTÄNDIGEN PERSONEN UND ZUVOR GEMELDETE INFORMATIONEN

Die Informationen in den unten in Tabelle 1 angeführten Meldungen, die sich auf die Explorationsergebnisse, einschließlich der Mineralressourcen, beziehen, wurden zuvor an der ASX veröffentlicht. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der Marktbekanntmachung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die der Bekanntmachung zugrunde liegen, weiterhin gelten. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext, in dem die Ergebnisse der zuständigen Person präsentiert werden, gegenüber den ursprünglichen Marktveröffentlichungen nicht wesentlich geändert wurden.

Mineralische Ressourcen - Swanson

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die sich wesentlich auf die in der Mineralressourcenschätzung von Swanson enthaltenen Informationen auswirken, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die der Schätzung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben, wenn man sich auf die aktualisierte Ressourcenmeldung vom 6. Mai 2022 bezieht. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext, in dem die Ergebnisse der zuständigen Person präsentiert werden, gegenüber der ursprünglichen Marktbekanntmachung nicht wesentlich geändert wurden.

Erzreserven - Swanson

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der Erklärung über die Erzreserven von Swanson enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die der Erklärung über die Erzreserven zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben. Die Informationen in dieser Meldung wurden der Meldung vom 31. Mai 2023 (Machbarkeitsstudie bestätigt Swanson-Projekt als bedeutenden Cash-Generator) entnommen, wenn sie sich auf die aktualisierte Ressourcenmeldung vom 6. Mai 2022 beziehen. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext, in dem die Ergebnisse der zuständigen Person präsentiert werden, gegenüber der ursprünglichen Marktbekanntmachung nicht wesentlich verändert worden sind.

Mineralische Ressourcen - Bitterwasser, Lithium in Tonen

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der Mineralressourcenschätzung von Bitterwasser (Eden Pan) und der Mineralressourcenschätzung von Bitterwasser (Madube Pan) enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Mineralressourcenschätzungen zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben, wenn man sich auf die aktualisierte Ressourcenmeldung vom 24. August 2022 (Eden Pan) und die Ressourcenmeldung vom 2. Mai 2023 (Madube Pan) bezieht.

HINTERGRUND ZU ARCADIA

Arcadia ist ein auf Namibia fokussiertes, diversifiziertes Metallexplorationsunternehmen mit Sitz in Guernsey. Das Unternehmen exploriert nach einer Reihe von Metallen der neuen Ära (Lithium, Tantal, Platingruppenelemente, Nickel und Kupfer). Die Strategie des Unternehmens besteht darin, das fortgeschrittene Swanson-Tantal-Projekt in Produktion zu bringen und dann die (möglicherweise erwirtschafteten) Cashflows zu nutzen, um die Exploration und Entwicklung der potenziell unternehmensumwandelnden Explorationsanlagen voranzutreiben. Die ersten beiden Säulen der Entwicklungsstrategie von Arcadia (ein potenzieller Cash-Generator und unternehmenswirksame Explorationsanlagen) werden durch eine dritte Säule ergänzt, die darin besteht, das Humankapital des Unternehmens zu nutzen, das aus branchenspezifischer Erfahrung besteht, verbunden mit einer Geschichte der Projektgenerierung und der Erzielung von Projektergebnissen, um so Werte für das Unternehmen und seine Aktionäre zu schaffen.

Die meisten Projekte des Unternehmens befinden sich in der Nähe von etablierten Bergbaubetrieben und bedeutenden Entdeckungen. Die Mineralexplorationsprojekte umfassen

1. Bitterwasser Lithium in Clay Project - das Projekt enthält eine potenziell expandierende JORC-Mineralressource aus Lithium in Clays

2. Das Projekt Bitterwasser Lithium in Solen - ein aussichtsreiches Projekt für Lithium in Solen im Gebiet des Bitterwasserbeckens.

3. Kum-Kum-Projekt - aussichtsreich für Nickel, Kupfer und Platingruppenelemente.

4. TVC Pegmatit Projekt - aussichtsreich für Lithium, Tantal und andere damit verbundene Mineralien.

5. Karibib Projekt - aussichtsreich für Kupfer und Gold.

6. Das Swanson-Bergbauprojekt - ein fortgeschrittenes Tantal-Bergbauprojekt, das sich in der Entwicklung zu einem Bergbaubetrieb befindet und eine potenziell expandierende JORC-Mineralressource innerhalb des Swanson-Projektgebiets enthält.

Als Explorationsunternehmen stehen derzeit alle Projekte des Unternehmens im Mittelpunkt. Derzeit können jedoch das Swanson-Projekt und das Bitterwasser-Lithium-Projekt aufgrund ihres Potenzials, den Wert des Unternehmens zu steigern, als die wichtigsten Projekte von Arcadia angesehen werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.arcadiaminerals.global.

DISCLAIMER

Einige der Aussagen in dieser Bekanntmachung können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass solche Aussagen nur Vorhersagen sind und inhärenten Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Faktoren und Risiken, die für die Branchen, in denen Arcadia tätig ist und tätig zu werden beabsichtigt, spezifisch sind, sowie die allgemeine Wirtschaftslage, die vorherrschenden Wechselkurse und Zinssätze und die Bedingungen auf den Finanzmärkten. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen oder anderer zukünftiger Angelegenheiten, die von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden und verschiedenen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Arcadia liegen.

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem heutigen Datum oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen. Es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Korrektheit der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, Meinungen oder Schlussfolgerungen gegeben. Soweit gesetzlich zulässig, übernehmen weder Arcadia, noch seine Direktoren, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter, noch irgendeine andere Person eine Haftung für Verluste, die aus der Verwendung der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen entstehen. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Bekanntmachung spiegeln lediglich die Ansichten zum Datum dieser Bekanntmachung wider.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot, keine Aufforderung oder Empfehlung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren durch das Unternehmen dar. Diese Mitteilung stellt auch keine Anlage- oder Finanzproduktberatung (und auch keine Steuer-, Buchhaltungs- oder Rechtsberatung) dar und ist nicht dazu bestimmt, als Grundlage für eine Anlageentscheidung zu dienen. Anleger sollten sich selbst beraten lassen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02801768-6A1205537



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU0000145815Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18041037-vierteljaehrlicher-taetigkeitsbericht-zeitraum-31-maerz-2024