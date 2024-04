Der Silberpreis notierte am Dienstagmorgen um 7 Uhr bei 26,88 US-Dollar und verzeichnete damit in den letzten 24 Stunden einen Rückgang von 1,0 %. Über die Woche betrachtet ergibt sich ein Minus von 1,6 %. Diese Zahlen leiten eine detaillierte Analyse der gegenwärtigen Marktbedingungen und der Faktoren ein, die den Silbermarkt beeinflussen.Einer der zentralen Gründe für die jüngste negative Preisentwicklung bei Silber (TVC:SILVER) ist die Stärkung des US-Dollars. Vor der anstehenden Sitzung der US-Notenbank hat der Dollar an Wert gewonnen, was ...

