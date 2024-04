DJ PTA-AFR: Linz Textil Holding AG: Jahresfinanzbericht gemäß § 124 BörseG

Jahresfinanzbericht gemäß § 124 BörseG

Linz (pta/30.04.2024/13:45) - Linz Textil Holding AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Jahresfinanzbericht 2023 Internet-Veröffentlichung: https://www.linz-textil.at/investor-relations/finanzberichte Veröffentlichungsdatum: 30.04.2024

Kurzbeschreibung: Der Jahresfinanzbericht 2023 der Linz Textil Holding AG wurde veröffentlicht. Die Veröffentlichung im ESEF-Format konnte aufgrund schwerwiegender IT-Probleme beim Tochterunternehmen Vossen GmbH & Co KG nicht zeitgleich erfolgen, wird jedoch so rasch wie möglich - spätestens am 8. Mai 2024 - nachgeholt.

(Ende)

Aussender: Linz Textil Holding AG Adresse: Wiener Straße 435, 4030 Linz Land: Österreich Ansprechpartner: Otmar Zeindlinger Tel.: +43 732 3996538 E-Mail: zeindlinger@linz-textil.at Website: www.linz-textil.com

ISIN(s): AT0000723606 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Freiverkehr in -

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 30, 2024 07:45 ET (11:45 GMT)