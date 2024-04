PayPal hat am Dienstag vor Börsenbeginn an der Wall Street die Quartalszahlen veröffentlicht. Der Konzern liefert gemischte Zahlen und passt den Ausblick an. Die Aktie hebt ab.Der Zahlungsdienstleister PayPal hat im ersten Quartal 2024 die Umsatzerwartungen von 7,51 Milliarden um 9,4 Prozent mit 7,7 Milliarden US-Dollar übertroffen. Der Konzern verfehlt aber den Gewinn je Aktie mit 1,08 US-Dollar ...

