Der Hype rund um die Auto-Sensation der Depot-2030-Aktie Xiaomi reißt nicht ab. Jetzt stellt Xiaomi einen neuen Bericht klar und erste Autotester aus Deutschland sind in China und begeistert.Drei Jahre nach dem Start des Elektroautoprogramm sind die ersten 10.000 SU7 von Xiaomi gebaut und die ersten 5.000 bei den Kunden. Die Nachfrage ist drei bis vier Mal höher als vom CEO ursprünglich gedacht.Unfassbar: Selbst nach am Ende der Automesse in der Xiaomi neun seiner neuen Autos ausgestellt hatte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...