Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) -Huasun Energy, der weltweit größte Hersteller von Heterojunction (HJT)-Produkten, hat seine neueste Innovation im Bereich hocheffizienter Module mit der bahnbrechenden Zero-Busbar (0BB)-Technologie vorgestellt. Diese hochmoderne Entwicklung wurde nahtlos in die Massenproduktionslinien von Huasun integriert, einschließlich der großformatigen Module der Serien Himalaya G12 und Everest G12R Rectangular. Durch innovative Verbesserungen bei Druckverfahren, Frontlayer-Schweißen, feinen Solarbändern, ultradünnen Siliziumwafern, Verkapselungs- und Versiegelungstechniken hat Huasun die elektrische und optische Leistung sowie den Temperaturkoeffizienten von HJT-Modulen erheblich gesteigert und damit die Wettbewerbsfähigkeit seiner Produktpalette erhöht.Während die 0BB-Technologie auf dem Weg zur Industrialisierung ist, gibt es zwischen den Unternehmen Unterschiede bei den spezifischen Implementierungsmethoden. Der Ansatz von Huasun umfasst in erster Linie das Schweißen und Dosieren, was Vorteile wie eine stärkere Haftung, eine bessere Beständigkeit gegen Hot Spots und den Wegfall der Trägerfolie mit sich bringt.Bei der Herstellung von 0BB-Zellen wendet Huasun eine einfachere zweistufige Siebdrucktechnologie (SP) an, um eine überlegene Produktqualität und eine verbesserte elektrische und Cell-to-Module (CTM)-Leistung zu erzielen, die im Vergleich zu Super-Multi-Busbar (SMBB)-Produkten erhebliche Vorteile in Bezug auf Leerlaufspannung (OCV), Umwandlungseffizienz und Modulleistung aufweist."Die 0BB-Module von Huasun arbeiten mit dem Frontlayer-Schweißverfahren, das u. a. folgende Vorteile bietet: zuverlässiges Löten, geringerer Kontaktwiderstand, verbesserte Beständigkeit gegen Hotspots, niedrigere Hotspot-Temperatur und höhere Zuverlässigkeit der Module. Darüber hinaus reduziert das Design die Metallabdeckung auf der Rückseite, vergrößert den Lichtempfangsbereich und erreicht eine Bifacialität von bis zu 90 %", fügte Christian Comes, BD Direktor Europa von Huasun, hinzu.Die 0BB-Technologie unterstützt den Trend zu dünneren Siliziumwafern, indem sie eine höhere Zuverlässigkeit ohne Hauptgitter, dünnere Bänder, minimale Belastung und geringere Fragmentierungsraten bietet. Durch den Einsatz der Downshifting (DS)-Lichtumwandlungskapselung und der PIB-Kantenversiegelungstechnologie bieten die HJT 0BB-Module von Huasun eine erhebliche Steigerung der Stromerzeugungskapazität. Dieser Fortschritt führt zu zuverlässigeren Produkten für Besitzer von Photovoltaik-Projekten auf Dächern von Versorgungsunternehmen, Gewerbe- und Industriebetrieben sowie Privathaushalten.Die erfolgreiche Massenproduktion der HJT-Produkte "G12+0BB" und "G12+R+0BB" stellt für Huasun einen weiteren Meilenstein in seinem Streben nach Effizienzsteigerung dar. Huasun hat sich dem Ziel verschrieben, die Industrialisierung der HJT-Technologie voranzutreiben, und fördert weiterhin die weit verbreitete Einführung von 0BB-Hocheffizienzmodulen, die modernste Heterojunction-Produkte mit höherem Umwandlungswirkungsgrad, verbesserter Zuverlässigkeit und niedrigeren Stromgestehungskosten (LCOE) für PV-Projekte weltweit bieten.