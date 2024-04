Der nordamerikanische Bushersteller New Flyer soll 80 Elektrobusse nach Boston liefern - mit der Option auf 380 weitere. Einen entsprechenden Rahmenvertrag über bis zu 460 E-Busse inklusive der festen Bestellung über 80 Exemplare hat New Flyer mit der Massachusetts Bay Transportation Authority (MBTA) abgeschlossen. Bei den Fahrzeugen soll es sich um die Xcelsior Charge NG-Modelle von New Flyer handeln. Dieser Elektrobus ist seit 2021 auf dem Markt ...

