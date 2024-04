Pierre Berlin wird das Wachstum von monday.com in der Region leiten

monday.com Ltd. (NASDAQ: MNDY) ("monday.com"), die Multi-Produkt-Plattform, mit der alle Kernaspekte der Arbeit gesteuert werden können, verkündete heute die Ernennung von Pierre Berlin zum General Manager (GM) für Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA-Region).

Diese neue Rolle ist Teil der hybriden regionalen Struktur von monday.com, die die einzelnen Märkte fördert und gleichzeitig eine starke Verbindung zu globalen Kernfunktionen bietet. Sie unterstützt die upmarket Bewegung des Unternehmens und stärkt seine globale Führungsposition. Die hybride regionale Struktur wurde im Oktober 2023 eingeführt, mit der Ernennung von Jamison Powell zum GM von Nordamerika und Dean Swan zum GM in Asien-Pazifik Japan. Pierre Berlin wird an Yoni Osherov berichten, den Chief Revenue Officer (CRO) von monday.com.

Pierre Berlin bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung mit und hatte Führungspositionen inne bei Figma, Mixpanel und LinkedIn, wo er sich hauptsächlich auf den Aufbau und die Skalierung der regionalen Teams der Unternehmen konzentrierte. Bei monday.com wird er die Go-to-Market-Strategie (GTM) des Unternehmens in der EMEA-Region leiten und vom europäischen Hauptsitz in London aus agieren. Zu den Hauptprioritäten von Berlin gehören der Ausbau der Präsenz von monday.com in verschiedenen Märkten und Branchen, die Förderung wichtiger Partnerschaften und die Stärkung des monday.com Angebots für Unternehmen in der Region.

"Da monday.com weiterhin mit hoher Geschwindigkeit wächst, ist die Ernennung unseres ersten dedizierten General Managers in EMEA entscheidend für den Erfolg des Unternehmens in der Region", so Osherov. "Pierre Berlin bringt einen reichen Erfahrungsschatz beim Aufbau erstklassiger regionaler GTM-Teams, sowie wachsender Territorien mit und kennt die Feinheiten der einzelnen EMEA-Märkte. Wir sind zuversichtlich, dass wir unter seiner Führung den Erfolg, den wir in Großbritannien und in der gesamten EMEA-Region erzielt haben, weiter ausbauen können."

"Ich freue mich sehr bei monday.com einzusteigen, denn das Unternehmen hat eine riesige Chance, in der gesamten EMEA-Region starke Marktanteile zu gewinnen", so Berlin. "Mit einem so dynamischen Produktangebot und einem hochqualifizierten Team ist monday.com perfekt aufgestellt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Arbeitsabläufe neu zu gestalten. Ich freue mich darauf, eng mit den regionalen und globalen Teams zusammenzuarbeiten, um eine ehrgeizige, wachstumsorientierte Strategie umzusetzen und monday.com weiter als globalen Marktführer zu positionieren."

Diese Nachricht folgt auf das erfolgreiche Geschäftsjahr 2023 von monday.com, in dem die EMEA-Region ca. 32% des Gesamtumsatzes des Unternehmens ausmachte. monday.com plant, seine Expansion in der Region fortzusetzen, was durch die kürzliche Eröffnung eines neuen Büro-Standorts in Warschau, Polen, deutlich wird. Darüber hinaus plant das Londoner Büro, in dem Pierre Berlin sitzt, seine Mitarbeiterzahl bis Ende 2024 nahezu zu verdoppeln. Wenn Sie sich für eine der offenen Stellen in der EMEA-Region interessieren oder bewerben möchten, besuchen Sie bitte die Karriereseite von monday.com.

Über monday.com:

Das monday.com Work OS ist eine Low-Code-/No-Code-Plattform, die die Leistungsfähigkeit von Software demokratisiert, damit Unternehmen ganz einfach Arbeitsmanagement-Tools und Softwareanwendungen erstellen können, die ihren Bedürfnissen entsprechen. Die Plattform vernetzt Menschen völlig intuitiv mit Prozessen und Systemen, wodurch Teams in jedem Aspekt ihrer Arbeit Höchstleistungen erreichen, während im gesamten Unternehmen mehr Transparenz geschaffen wird. monday.com hat Niederlassungen in Tel Aviv, New York, Denver, Chicago, London, Warschau, Sydney, Melbourne, São Paulo und Tokio. Die Plattform ist komplett anpassbar an jeden Geschäftsbereich und wird derzeit von über 225.000 Kunden aus über 200 Branchen in mehr als 200 Ländern und Regionen genutzt.

