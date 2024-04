DJ KORREKTUR: TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 1. Mai (vorläufige Fassung)

=== *** 08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 1Q 08:00 GB/Haleon plc, Trading Statement 1Q 09:30 GB/Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Ergebnis 1Q *** 12:00 US/Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 1Q *** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 1Q 13:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 1Q *** 14:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 1Q *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht April Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +183.000 Stellen zuvor: +184.000 Stellen *** 15:45 US/S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 49,9 zuvor: 51,9 *** 16:00 US/Bauausgaben März PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 50,1 Punkte zuvor: 50,3 Punkte 16:00 US/Anzahl offener Stellen, Kündigungen und Entlassungen (Jolts), März *** 16:30 US/Rohöllgerbestände EIA *** 19:30 GB/EZB-Ratsmitglied Hernandez de Cos, Rede in der LSE *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 5,25% bis 5,50% zuvor: 5,25% bis 5,50% *** 20:30 US/Fed-Chairman Powell, Pressekonferenz nach FOMC-Sitzung *** 22:00 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 2Q 22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 1Q - Börsenfeiertag Deutschland, Österreich, Belgien, Schweiz, Hongkong, China, Spanien, Frankreich, Italien, Südkorea, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Russland, Schweden, Finnland, Singapur ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- k.A. = keine Angaben

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 30, 2024 08:38 ET (12:38 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.