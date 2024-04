DJ Holzmann: Ein bis zwei EZB-Zinssenkungen nach Juni möglich

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte ihre Zinsen nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann in diesem Jahr zwei bis drei Mal senken, wenn sich die Inflation weiter in Richtung 2 Prozent bewegt. "Wenn die Entwicklung so weitergeht, dann kann man sich vorstellen, dass es in diesem Jahr noch eine oder zwei Senkungen gibt, aber wenn die Entwicklung nicht so ist, dann eben nicht", sagte Holzmann dem Platow Brief auf die Frage nach der Möglichkeit von Zinssenkungen über Juni hinaus.

Holzmann, der als geldpolitischer Falke gilt, sagte außerdem, dass eine Zinssenkung im Juni von den dann vorliegenden Daten abhängen werde. Wenn er nicht die Gefahr sehen, dass sich die Inflation als hartnäckig erweise oder sogar wieder steige, würde er seinen solchen Schritt unterstützen. Als "zentrales Argument" für eine Lockerung der Geldpolitik bezeichnete der Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) die geringe Wirtschaftsdynamik im Euroraum. Eurostat hatte am Vormittag für das erste Quartal ein unerwartet starkes Wirtschaftswachstum von 0,3 Prozent gemeldet und einen Rückgang der Kerninflation auf 2,7 von 2,9 Prozent.

Einen weiteren Zinsschritt im Juli würde Holzmann nicht unterstützen, weil dann "keine neuen Informationen" vorlägen. Holzmann zufolge hat der EZB-Rat noch keine Diskussion darüber geführt, wo der so genannte Gleichgewichtszins liegt, den der EZB-Leitzins übersteigen müsste, um restriktiv zu wirken. Er erwarte diese Debatte erst zum Jahresende, sagte er.

