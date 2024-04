DJ PTA-News: IMPERA SE: Geschäftszahlen 2023

Köln (pta/30.04.2024/15:30) - Die IMPERA SE (ISIN: DE000A2P4HK1) hat den Jahresabschluss zum 31.12.2023 veröffentlicht.

Das Geschäftsjahr 2023 stand im Zeichen des Geschäftsaufbaus und mit dem Erwerb eines Erbbaurechtsgrundstückes in Köln konnte eine erste Akquisition erfolgreich abgeschlossen werden. Bedingt durch Anlaufkosten wurde das Geschäftsjahr mit einem Jahresfehlbetrag von TEUR 77 (VJ.: TEUR 43) abgeschlossen. Der Jahresabschluss ist ab sofort im Bereich Investor Relations auf der Homepage der Gesellschaft abrufbar.

Die IMPERA SE investiert sowohl in gewerblich als auch in wohnwirtschaftlich genutzte Erbbaurechtsgrundstücke. Darüberhinaus bietet IMPERA SE das Asset Management von großen Erbbaurechtsgrundstücksportfolien für Dritte an. Ziel der IMPERA SE ist der Aufbau eines signifikanten Grundstücksportfolios innerhalb der nächsten Jahre.

