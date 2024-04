Im schwachen Marktumfeld kommt die Aktie von Rheinmetall am Dienstag ebenfalls wieder unter Druck. Der Rüstungskonzern und Autozulieferer schnauft nach der Mega-Rally zu Jahresbeginn weiter durch. Derweil wird in Deutschland ein neues Pilotprojekt gestartet, das durchaus vielversprechend ist.Gemeinsam mit der Gemeinde Nörvenich als Initiator und dem Versorger und Infrastrukturanbieter Westenergie wird an zwei Standorten das Projekt zur Erprobung der von Rheinmetall entwickelten Ladebordsteine gestartet. ...

