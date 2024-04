BVB Aktie im Fokus - Hochspannung vor CL-Spiel gegen Paris

Einen Tag vor dem ersten Halbfinale in der Champions League greifen Anleger bei der BVB Aktie zu. Investoren hoffen, dass an die jüngsten Erfolge in der "Königsklasse" nun angeknüpft werden kann. Das internationale Geschäft gilt für den Verein als besonders lukrativ. Indes dürfte der Kampf im Tagesgeschäft um die Qualifikation der begehrten Qualifikationsplätze zur Champions League für die kommende Spielzeit weitergehen, auch wenn nach wie vor eine Hintertür für den BVB offensteht.

Laut IG-Indikation kostet ein Anteilsschein am Nachmittag rund 3,73 Euro, was einem Tagesplus von rund 1,08 Prozent entspricht. BVB kann weiter auf Platz fünf in der Bundesliga dankt Koeffizienten-Regel hoffen Laut Angaben der UEFA rangiert Deutschland (17,928 Punkte) derzeit auf Platz zwei im Ranking der Länder-Koeffizienten der aktuellen Saison, hinter Italien (19,428 Punkte) und vor England (17,375 Punkte). Das zweitplatzierte Land erhält einen weiteren Startplatz zur Champions League für die kommende Spielzeit, was in diesem Fall Borussia Dortmund zugutekommen würde.

Als einziger englischer Verein ist derzeit nur noch Aston Villa in der Conference League im internationalen Geschäft tätig. Für Deutschland wirkt neben dem FC Bayern München und Borussia Dortmund auch noch Bayer Leverkusen mit. Nicht zu vernachlässigen gilt es zudem die französischen Clubs mit Paris Saint-Germain und Olympique Marseille, welche theoretisch auch noch eine Chance auf Platz zwei haben.

Sollte der BVB die Champions League 2024/25 gewinnen, würde in diesem Szenario sogar auch der sechste Platz in der Fußball-Bundesliga zur CL-Qualifikation fungieren.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

