EQS-News: flatexDEGIRO AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

flatexDEGIRO AG: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 04.06.2024 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG



30.04.2024 / 16:15 CET/CEST

flatexDEGIRO AG Frankfurt am Main WKN: FTG111

ISIN: DE000FTG1111

Berichtigung der Einberufung der ordentlichen (virtuellen) Hauptversammlung

am 04. Juni 2024 Kennung des Ereignisses: FTK_flatexDEGIRO_AG_AGM:062024

Bei der Übertragung der Einberufung in das Format des Bundesanzeigers durch den Verlag sind unter "II. Ergänzende Angaben, Hinweise und Berichte an die Hauptversammlung", dort unter "1. Zu Punkt 7 der Tagesordnung: Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023" bei der Wiedergabe des Vergütungsberichts - der Gliederungspunkt I., 4., 4.6 des Inhaltsverzeichnisses "4.6 Erstattung entgangener variabler Vergütung und sonstige Ausgleichszahlungen" nicht als solcher im Inhaltsverzeichnis kenntlich gemacht worden - die "Abb. 1: Grafische Darstellung der Vergütungs-Governance-Struktur" unter Wegfall der unteren Zeile unvollständig veröffentlicht worden - die "Abb. 8: Vergütung des Aufsichtsrates in 2023" unter Wegfall der *-Fußnote unvollständig veröffentlicht worden.

Zu "II. Ergänzende Angaben, Hinweise und Berichte an die Hauptversammlung", dort unter "1. Zu Punkt 7 der Tagesordnung: Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023" werden das entsprechend korrigierte Inhaltsverzeichnis des Vergütungsberichts sowie die entsprechend korrigierten Abbildungen "Abb. 1: Grafische Darstellung der Vergütungs-Governance-Struktur" und "Abb. 8: Vergütung des Aufsichtsrates in 2023" nachstehend deshalb nochmals veröffentlicht.

A. Die Veröffentlichung des Inhaltsverzeichnisses unter "II. Ergänzende Angaben, Hinweise und Berichte an die Hauptversammlung", dort unter "1. Zu Punkt 7 der Tagesordnung: Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023", "VERGÜTUNGSBERICHT 2023", "Inhaltsverzeichnis" wird wie folgt berichtigt:

II. Ergänzende Angaben, Hinweise und Berichte an die Hauptversammlung 1. Zu Punkt 7 der Tagesordnung: Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023 VERGÜTUNGSBERICHT 2023 Inhaltsverzeichnis EINLEITUNG VERGÜTUNGSBERICHT FÜR DEN VORSTAND UND DEN AUFSICHTSRAT VERGÜTUNGSBERICHT FÜR DIE MITARBEITER I. VERGÜTUNG DER MITGLIEDER DES VORSTANDS 1. RÜCKBLICK AUF DAS GESCHÄFTSJAHR 2023 2. WEITERENTWICKLUNG DES VERGÜTUNGSSYSTEMS 2023 3. ABSTIMMUNG ZUM VERGÜTUNGSBERICHT 2022 AUF DER ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG 2023 UND VERBESSERUNGEN 4. VERGÜTUNGSSYSTEM 2023 IM ÜBERBLICK 4.1 Grundsätze der Vergütung des Vorstands 4.2 Grundzüge des Vergütungssystems 2023 4.3 Vorübergehende Abweichung von dem Vergütungssystem und Bestandsschutz 4.4 Angemessenheit der Vergütung 4.5 Beendigung des Anstellungsverhältnisses 4.6 Erstattung entgangener variabler Vergütung und sonstige Ausgleichszahlungen 5. ZIELE UND ZIELERREICHUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023 5.1 Konzernziele 5.2 Ziele des Vorstandes 5.3 Claw Back 6. VERGÜTUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023 II. VERGÜTUNG DER MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS 1. VERGÜTUNGSREGELUNGEN UND -SYSTEM 2. VERGÜTUNG DES AUFSICHTSRATS IM GESCHÄFTSJAHR 2023 3. VERGÜTUNGSKONTROLLAUSSCHUSS III. VERGÜTUNG DER MITARBEITER 1. FIXE VERGÜTUNG 2. VARIABLE VERGÜTUNG 3. ZUSATZLEISTUNGEN (BENEFITS) IV. VERGLEICHENDE DARSTELLUNG DER ERTRAGSENTWICKLUNG UND DER JÄHRLICHEN VERÄNDERUNG DER VERGÜTUNG 1. ERTRAGSENTWICKLUNG 2. VORSTANDSVERGÜTUNG/AUFSICHTSRATVERGÜTUNG 3. DURCHSCHNITTLICHE ARBEITNEHMERVERGÜTUNG V. GLOSSAR



B. Die Veröffentlichung der Abbildung 1 unter "II. Ergänzende Angaben, Hinweise und Berichte an die Hauptversammlung", dort unter "1. Zu Punkt 7 der Tagesordnung: Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023", "Abb. 1: Grafische Darstellung der Vergütungs-Governance-Struktur" wird wie folgt berichtigt:

Vergütungs-Governance-Struktur der flatexDEGIRO AG (basierend auf § 25d Abs. 12 KWG und den Vorgaben der InstitutsVergV)

Abb. 1: Grafische Darstellung der Vergütungs-Governance-Struktur

C. Die Veröffentlichung der Abbildung 8 unter "II. Ergänzende Angaben, Hinweise und Berichte an die Hauptversammlung", dort unter "1. Zu Punkt 7 der Tagesordnung: Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023", "Abb. 8: Vergütung des Aufsichtsrates in 2023" wird wie folgt berichtigt:





Im Übrigen bleibt die am 26. April 2024 im Bundesanzeiger veröffentlichte Fassung unverändert. Frankfurt am Main, im April 2024 flatexDEGIRO AG Der Vorstand



