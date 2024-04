Der vorläufige Konzerngewinn ist um gut 35 % auf 572 Mio. € gestiegen, was deutlich über dem Analystenkonsens von 466 Mio. € lag. Gewinntreiber war vor allem ein florierendes Erstversicherungsgeschäft. Die Prognose für 2024 bleibt vorerst bestehen, allerdings mit einer kleinen, aber wichtigen Ergänzung: Laut Talanx ist nun die Zuversicht gestiegen, das angestrebte Konzernergebnis von 1,7 Mrd. € deutlich übertreffen zu können. Gegenüber dem Vorjahresrekordergebnis von 1,58 Mrd. € wäre das also eine Steigerung von mindestens 7,6 %. Zudem würde man das ursprünglich erst für 2025 erwartete Gewinnniveau bereits ein Jahr früher erreichen. Das Gleiche gilt für das ursprünglich für 2025, aber nun bereits für 2024 ausgelobte Dividendenniveau von 2,50 €. Endgültige Q1-Zahlen gibt's am 15. Mai.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 18.Schlaglichter dieser Ausgabe:- Paukenschlag im Rohstoffsektor- Beifall für unseren Depotwert NEWMONT- AIXTRON: Korrektur beendet?- Unter der Lupe: "Sharing Economy"Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info