Frankfurt (www.fondscheck.de) - Schon in den fallenden Märkten hielten die ETF-Käufe an, in den seit vergangener Woche wieder steigenden Märkten erst recht, so die Deutsche Börse AG.Frank Mohr von der Société Générale sehe weiterhin mehr Käufe als Verkäufe. "Allerdings schrumpft der Überhang an Käufen", beobachte er. Auffällig sei aktuell die starke Konzentration auf die USA: "US-Aktien machen bei uns 40 Prozent der Umsätze aus und liegen damit deutlich vor den sonst ebenso umsatzstarken MSCI World-Aktien." Auch Holger Heinrich von der Baader Bank sehe Unterschiede: "World-Produkte stehen nicht ganz oben auf dem Einkaufszettel." Auch er melde mehr Käufe als Verkäufe, bei etwas niedrigen Umsätzen als in der Woche davor. ...

