Zuletzt sind die treibenden Unternehmen der Bullenparty ins Wanken gekommen. Die Kurse der Big Techs rutschten deutlich in den negativen Bereich. Welche Rolle die Zinserwartungen der Federal Reserve aktuell spielen, welche Branchen ein Comeback vor sich haben, was den Markt in naher Zukunft beeinflusst und welche Produkte sich dabei anbieten, erfahren Sie in diesem Interview mit Nicolai Tietze, Morgan Stanley und Daniel Saurenz, Feingold Research.