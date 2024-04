Die Aktie von Morphosys hat sich am Dienstag von ihren jüngsten Verlusten erholt, was auf eine Mischung von Marktanalysen und spekulativen Entwicklungen zurückzuführen ist. Insbesondere die Neubewertung durch bedeutende Finanzinstitute und Gerüchte über die Unternehmensübernahme haben das Interesse der Anleger neu entfacht.Die Aktie von Morphosys verzeichnet am Dienstagnachmittag eine Erholung um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...