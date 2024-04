EQS-Media / 30.04.2024 / 17:00 CET/CEST

Die multifunktionale Ladestation ChargePost von ADS-TEC Energy konnte sich international gegen etablierte Unternehmen und Start-ups durchsetzen und gewinnt in der Sparte Mobilität den Green Product Award 2024.

Bei der Preisverleihung am 30. April in Berlin wurde hervorgehoben, wie ChargePost die Akzeptanz für die Elektromobilität in der Bevölkerung erhöhen kann.

Der Green Product Award wird seit 2013 verliehen und zeichnet Produkte und Dienstleistungen aus, die aufgrund von Design, Impact und Nachhaltigkeit überzeugen. Nürtingen, 30.04.2024 - Der ChargePost von ADS-TEC Energy wurde als Gewinner des Green Product Award 2024 in der Kategorie Mobilität ausgezeichnet. Botschaftsgesandte und Juroren wie Katarzyna Dulko-Gaszyna (IKEA Deutschland), Uwe Melichar (epda), Prof. Claus-Christian Eckhardt (Lund University) übergaben den Award während der heutigen Preisverleihung in den Nordischen Botschaften Berlins.

ChargePost ist eine batteriegepufferte Schnellladestation, die netzunabhängiges Laden von Elektrofahrzeugen innerhalb von Minuten ermöglicht. Dank dem integrierten Batteriespeicher kann die Energie aus dem leistungsbegrenzten Stromnetz gespeichert werden. Sobald ein Fahrzeug geladen wird, kann dies mit einer Ladeleistung von bis zu 300 kW erfolgen, obwohl die Leistung des Stromanschlusses um ein Vielfaches geringer ist. Ein teurer und Rohstoffe-intensiver Netzausbau ist damit überflüssig. Wird an die speicherbasierte Ladelösung eine PV-Anlage angeschlossen, kann zum Beispiel der eigenproduzierte Strom für das Laden genutzt werden. Nachts oder wenn kein Fahrzeug zum Laden da ist, kann der gespeicherte Strom für andere Zwecke eingesetzt oder wieder ins Netz zurückgespeist werden. Die Summe all dieser Funktionen ist es, was die Lösung besonders nachhaltig macht und minutenschnelles Laden an Orte bringt, wo es sonst nicht möglich wäre, zum Beispiel im ländlichen Raum fernab von Autobahnen und Ladeparks oder in Innenstädten.

Die Jury in ihrem Statement: "Der ChargePost von ADS-TEC Energy kann dabei helfen, die Elektromobilität in seiner Akzeptanz zu unterstützen. Schnelleres Laden kann dazu führen, dass sich mehr Personen für die Art der Mobilität entscheiden."

Mit dem Green Product Award werden jährlich Produkte & Konzepte ausgezeichnet, die sich in den Aspekten Design, Innovation & Nachhaltigkeit abheben. Aus 250 nominierten Produkten und Konzepten wurden die Gewinner in 12 Kategorien bestimmt.

Teilnehmer aus 60 Ländern haben mit 1.500 Einreichungen für eine Rekordbeteiligung bei der diesjährigen Verleihung gesorgt. Der steigende Anteil an nachhaltigen Produkten und Materialien am Markt hat eine Schlüsselrolle bei der Transformation in eine zirkuläre Wirtschaft.



Über ADS-TEC Energy

Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme einschließlich deren Energiemanagementsysteme. Seine batteriegestützte Schnellladetechnologie ermöglicht Elektrofahrzeugen, auch bei schwachen Stromnetzen ultraschnell zu laden und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus. Das Unternehmen mit Sitz in Nürtingen, Baden-Württemberg, wurde vom Bundespräsidenten für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und 2022 in den "Circle of Excellence" aufgenommen. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme ist auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und Eigenfertigung zurückzuführen. Mit seinen fortschrittlichen Systemplattformen ist ADS-TEC Energy ein wertvoller Partner für Automobilhersteller, Energieversorgungsunternehmen und Ladestellenbetreiber.

