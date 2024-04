Tagesausblick für 01./02.05.: Anleger bleiben vor Fed-Entscheidung vorsichtig. Apple und Hugo Boss mit Zahlen

Der DAX® gab im Tagesverlauf weiter nach und tauchte in den Bereich von 18.000 Punkte. Viele Anleger halten sich zurück, denn morgen sind in vielen Ländern die Börsen feiertagsbedingt geschlossen. Zudem gibt die Fed am Mittwoch ihre Zinsentscheidung bekannt. In der zweiten Wochenhälfte könnte es somit durchaus zu Ausschlägen kommen.

Die von der US-Notenbank stark beachteten US-Arbeitskosten sind im ersten Quartal 2024 mit 1,2 Prozent stärker gestiegen als von vielen Experten erwartet wurde. An den Anleihemärkten gaben die Notierungen daraufhin mehrheitlich nach. Die Rendite für 2-jährige Bundesanleihen sprang dabei zurück über die Marke von 3 Prozent. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere stieg über 5 Prozent. Die Entwicklungen setzten Edelmetalle wie Gold und Silber weiter unter Druck. Dabei sank die Notierung für eine Feinunze Gold unter 2.310 US-Dollar und der Silberpreis sank auf 26,50 US-Dollar. Der Euro/US-Dollar gab bis auf 1,07 US-Dollar nach. Deutet sich beim Wechselkurs eine Trendwende an?

Unternehmen im Fokus

Die Rückkehr von Vonovia in die schwarzen Zahlen beflügelte Immobilienaktien wie LEG Immobilien, TAG Immobilien und Vonovia. K+S konnte mit den Daten für das erste Quartal 2024 positiv überraschen und löste damit einen Kurssprung aus. MTU Aero Engines meldete Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal und bestätigte die Prognosen für das Gesamtjahr. Anleger quittierten die Daten mit einem Kursaufschlag. Der Schub, den Zalando nach dem Strategie-Update Mitte März erhalten hat, verpufft zusehens. Sinkt das Papier unter das Apriltief von EUR 24,10 droht ein Rücksetzer bis EUR 23,15 (200-Tage-Durchschnittslinie). Die Autobauer BMW, Mercedes-Benz, Porsche und VW legten den Rückwärtsgang ein, nachdem Mercedes-Benz, Stellantis und VW jeweils einen Umsatzrückgang für die ersten drei Monate des Jahres meldeten.

Am Mittwoch beziehungsweise Donnerstag werden unter anderem Amgen, Apple, ArcelorMittal, AXA, eBay, GlaxoSmithKline, HelloFresh, Hugo Boss, Kraft Heinz, Linde, Mastercard, Pfizer, Qualcomm, Rational, Siltronic und Vestas Geschäftszahlen vorlegen. Unilever lädt zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine:

WEDNESDAY MAY 1, 2024

United States-ADP

United States-Fed policy decision

THURSDAY MAY 2, 2024

OECD to release its latest economic outlook.

Germany-PMI Manuf

United States-Jobless

United States-Factory Orders

ECB board member Lane speaks.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 18.146/18.214/18.329/18.426/18.556 Punkte

Unterstützungsmarken: 17.806/17.868/17.934/18.000 Punkte

Der DAX® setzte die gestern gestartete Konsolidierung heute fort und sank dabei in den Bereich von 18.000 Punkte. Signifikante Bewegungen sind frühestens bei einem Ausbruch über 18.213 Punkte oder unter 18.000 Punkte zu erwarten. Ein Ausbruch über die obere Kursmarke könnte neue Kaufimpulse auslösen und den Index in Richtung 18.329/18.426 Punkte schicken. Taucht der Leitindex hingegen unter 18.000 Punkte droht ein Rücksetzer bis 17.806 Punkte.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 06.03.2024 - 30.04.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 02.05.2019 - 30.04.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Indexanleihen Protect könnten eine interessante Investmentmöglichkeit sein. Bei der unten beschriebenen Indexanleihe Protect wird eine Barriere bei 60 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag fixiert. Notiert der DAX® am 27.04.2027 auf Höhe der Barriere oder darüber, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert zurück. Andernfalls drohen Verluste. Turbo Open End Zertifikate bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert Produkttyp WKN Emissionspreis Finaler Beobachtungstag Bemerkung DAX® Indexanleihe Protect HV4XKG * 101,25%** 27.04.2027 Barriere: 60%***; Zinssatz: 4,0 % p.a.

* Zeichnungsfrist bis 02.05.2024 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.04.2024; 17:00 Uhr;

Tradingmöglichkeiten

Turbo Bull Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs steigt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte Hebel finaler Bewertungstag DAX® HC5S4H 32,69 14.720,3196 14.720,3196 5,44 Open End DAX® HD0U3V 16,54 16.333,7255 16.333,7255 10,57 Open End DAX® HD2704 7,94 17.205,3438 17.205,3438 21,16 Open End DAX® HD30S3 6,16 17.387,0752 17.387,0752 27,10 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.04.2024; 17:00 Uhr

Turbo Bear Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs fällt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte Hebel finaler Bewertungstag DAX® HD3CBH 34,01 21.378,6859 21.378,6859 -5,37 Open End DAX® HC6X4W 12,47 19.220,0472 19.220,0472 -15,12 Open End DAX® HB17J6 9,72 18.941,2896 18.941,2896 -19,43 Open End DAX® HC6KTZ 7,89 18.757,409 18.757,409 -24,55 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.04.2024; 17:00 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie der DAX® finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!