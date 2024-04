EQS-News: Oldenburgische Landesbank AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

OLB schließt erfolgreiche Übernahme der Degussa Bank ab



30.04.2024 / 17:31 CET/CEST

CORPORATE NEWS



Oldenburg, 30. April 2024

OLB schließt erfolgreiche Übernahme der Degussa Bank ab Strategischer Zusammenschluss stärkt Position auf deutschem Bankenmarkt

OLB betreut zukünftig bundesweit rund eine Million Kunden

Dr. Rainer Polster ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Degussa Bank

Die Oldenburgische Landesbank AG (OLB oder Bank) ist mit dem heute erfolgten Closing neue Eigentümerin der Degussa Bank AG. Mit diesem strategischen Schritt stärkt die OLB ihre Position im deutschen Markt und wird auch im europäischen Bankensektor zu einem bedeutenden Akteur. "Wir festigen mit der Akquisition der Degussa Bank unseren erfolgreichen Wachstumskurs und erreichen eine Größe, aus der wir uns solide und nachhaltig weiterentwickeln können. Wir sind sehr zuversichtlich, im umkämpften Bankenmarkt unsere gute Wettbewerbsposition kontinuierlich zu verbessern", sagt Stefan Barth, CEO der OLB.



Die Degussa Bank bringt rund 311.000 Privatkunden ein, die in Deutschland größtenteils in geografisch komplementären Regionen zu den Kunden der OLB beheimatet sind. Damit betreut die OLB künftig fast eine Million Kunden. Darüber hinaus ermöglicht die Transaktion signifikante Synergien und Integrationsvorteile. Durch den starken Fokus auf Kosteneffizienz und die klare Identifizierung von Synergiepotentialen bei Personal-, IT- und Marketingausgaben erwartet die OLB zeitnah nach der Migration der Degussa Bank Kostenersparnisse von rund 50 Millionen (Mio.) Euro. Mit dem erworbenen Einlagenbestand von mehr als 5 Milliarden Euro granularer Sicht- und Termineinlagen vorwiegend aus dem Retail-Geschäft und einem ungenutzten Deckungsstockpotential in Höhe von rund 500 Mio. Euro wird gleichzeitig die Refinanzierungsbasis der OLB gestärkt.



Es ist beabsichtigt, die technische und rechtliche Migration zum 30. August 2024 vorzunehmen und die Degussa Bank rückwirkend zum 1. Januar 2024 auf die OLB zu verschmelzen.



"Trotz der sehr guten Eigenkapitalausstattung nach der Veräußerung der Industria konnte der Vorstand die Marktchancen aufgrund des Verkaufs der Degussa Bank nicht mehr nutzen. Wir blicken jetzt nach vorne. Beide Seiten werden vom Zusammenschluss profitieren und zu einer neuen, stärkeren Einheit zusammenwachsen", sagt Michael Krupp, CEO der Degussa Bank.



Wie bei Übernahmen üblich wurde auf der heutigen Hauptversammlung der Degussa Bank ein neuer Aufsichtsrat gewählt. Der neue Aufsichtsratsvorsitzende ist Dr. Rainer Polster, CFO der OLB. Außerdem wurden von der OLB Chris Eggert, CRO, Jenny Lutz, Head of Strategic Projects and Cost Management, und Lennart Lattwesen, Chief of Staff, als weitere Mitglieder in den Aufsichtsrat gewählt.



Die OLB ist überzeugt, dass die erfolgreiche Integration der Degussa Bank die Wettbewerbsfähigkeit steigern und gleichzeitig langfristigen Mehrwert für alle Stakeholder schaffen wird.





Über die OLB



Die OLB ist eine profitabel wachsende Universalbank für Privat- und Unternehmenskunden in Deutschland und ausgewählten europäischen Nachbarländern. Unter den Marken OLB Bank und Bankhaus Neelmeyer berät die OLB ihre rund 665.000 Kunden persönlich und über digitale Kanäle in den Segmenten Private & Business Customers und Corporate & Diversified Lending. Die OLB verfügt über eine Bilanzsumme von rund 26 Mrd. Euro.



Besuchen Sie uns auch unter www.olb.de und www.neelmeyer.de sowie auf Facebook , Instagram und YouTube .



Disclaimer



Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Meinungen und Projektionen in Bezug auf die erwartete künftige Entwicklung der OLB enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie erkennbar, einschließlich der Begriffe "glaubt", "schätzt", "geht davon aus", "erwartet", "beabsichtigt", "kann", "wird" oder "sollte" oder jeweils deren Verneinung oder andere Variationen oder vergleichbare Terminologie. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten alle Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Ansichten, Erwartungen und Annahmen der Geschäftsleitung der OLB und bergen erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten in sich, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen und sind nicht notwendigerweise genaue Hinweise darauf, ob solche Ergebnisse erreicht werden oder nicht. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Mitteilung. Wir übernehmen keine Verpflichtung und erwarten auch nicht, die hierin enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen oder Ungenauigkeiten zu korrigieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zutage treten könnten. Wir übernehmen keinerlei Haftung in Bezug auf das Eintreffen solcher zukunftsgerichteter Aussagen und Annahmen.







