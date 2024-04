Nach einem Erholungsversuch am gestrigen Montag dominieren am Kryptomarkt heute erneut die roten Vorzeichen. Für den Bitcoin geht es dabei auf 24-Stunden-Sicht um fast drei Prozent auf weniger als 61.000 Dollar abwärts. Der April droht für die Digitalwährung damit der schwächste Monat seit über einem Jahr zu werden.Nach Daten der Analysefirma Coinglass hat der Bitcoin im April bis dato rund 15 Prozent an Wert verloren. Gelingt es ihm in den nächsten Stunden nicht mehr, die Verluste zu begrenzen, ...

