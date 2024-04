EQS-News: GRENKE AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER GRENKE AG STIMMT ALLEN TAGESORDNUNGSPUNKTEN ZU Moritz Grenke zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt Baden-Baden, den 30. April 2024: Die GRENKE AG, globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, veranstaltete heute ihre 24. ordentliche Hauptversammlung. Die Aktionärinnen und Aktionäre der GRENKE AG beschlossen die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,47 Euro je Aktie (2023: 0,45 Euro). Sie stimmten auch allen weiteren Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu. Dr. Sebastian Hirsch, Vorstandsvorsitzender der GRENKE AG, hob in seiner Rede die Erfolge des Geschäfts-jahres 2023 hervor: "Trotz anhaltender geopolitischer und makroökonomischer Herausforderungen haben wir den Turnaround geschafft! Wir haben im vergangenen Jahr 2,6 Milliarden Euro Neugeschäft erreicht. Mit diesem stattlichen Plus von über 12 Prozent knüpfen wir an die langfristige Wachstumsdynamik der letzten Dekaden an. Damit sind wir auf Kurs zu einer weiteren nachhaltigen Gewinn- und Unternehmenswertsteigerung." Außerdem ging er auf die Strategie 2030 ein: "Wir wollen den Leasingmarkt substanziell weiterentwickeln. Unser Anspruch ist es, nicht nur Marktanteile zu gewinnen. Vielmehr wollen wir die Entscheider in kleinen und mittleren Unternehmen davon überzeugen, dass Leasing Teil der Lösung für den Mittelstand ist, um die dringend nötigen Investitionen in die weltweit anstehende digitale und ökologische Transformation nicht nur umzusetzen, sondern diese als Chance zu begreifen und in Wettbewerbsvorteile umzumünzen." Neben der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat stand die Wahl von zwei Aufsichtsratsmitgliedern an. Dr. Ljiljana Mitic wurde als Aufsichtsratsmitglied für eine fünfjährige Amtszeit bis zum Ende der Hauptversammlung 2029 wiedergewählt. Für drei Jahre wurde Manfred Piontke in den Aufsichtsrat gewählt. Als Abschlussprüfer sowie Prüfer der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das laufende Geschäftsjahr wurde die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, bestellt. Zum Zeitpunkt der Abstimmung lag die Präsenz bei 72,42 % (2023: 78,39 %). Die Abstimmungsergebnisse zu allen Tagesordnungspunkten sind online abrufbar unter https://www.grenke.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung/. An der Veranstaltung im Kongresshaus Baden-Baden nahmen mehr als 250 Aktionärinnen und Aktionäre teil. Der Aufsichtsrat hat in seiner heutigen Sitzung nach der diesjährigen Hauptversammlung Moritz Grenke, zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Nähere Informationen zur Vita aller Aufsichtsräte sowie der Zusammensetzung der Ausschüsse sind auf der Webseite unter https://www.grenke.com/de/unternehmen/grenke-gruppe/management-der-grenke-ag/aufsichtsrat/ einseh- und abrufbar. WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE VON:

Investorenkontakt

Team Investor Relations

Neuer Markt 2

76532 Baden-Baden

+49 7221 5007-204

investor@grenke.de Pressekontakt

Stefan Wichmann

Neuer Markt 2

76532 Baden-Baden

+49 171 2020300

presse@grenke.de

ÜBER GRENKE

Der GRENKE Konzern (GRENKE) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kundinnen und Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt stehen dabei im Mittelpunkt.

1978 in Baden-Baden gegründet, ist die Gruppe heute mit rund 2.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (gemessen nach Vollzeitäquivalenten) in über 30 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE Aktie ist an der Frankfurter Börse gelistet (ISIN: DE000A161N30).



