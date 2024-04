OPEX® Corporation, seit fast 50 Jahren Marktführer bei Automationssystemen der nächsten Generation, hat für sein automatisches Lager- und Bereitstellungssystem (AS/RS, Automated Storage and Retrieval System) Infinity® den renommierten Red Dot Award: Product Design 2024 erhalten. Der jährlich vergebene Red Dot Award gilt als einer der weltweit bekanntesten und größten Designwettbewerbe. Die Gewinner werden von einer internationalen Expertenjury gemäß dem Credo "Auf der Suche nach gutem Design und Innovation" ausgewählt.

"Die Auszeichnung unseres Infinity AS/RS mit dem Red Dot Award: Product Design 2024 ist eine besondere Ehre", kommentiert Alex Stevens, President, Warehouse Automation, OPEX. "Bei OPEX entwickeln wir kontinuierlich Produkte mit neuen Technologien, die unseren Kunden helfen, ihre wichtigsten geschäftlichen Herausforderungen zu bewältigen. Diese Auszeichnung spiegelt den enormen Einsatz unseres Entwicklungsteams wider, um Infinity auf den Markt zu bringen."

Infinity AS/RS von OPEX Corporation ist eine Goods-to-Person-Technologielösung für die Lagerautomation, die eine beispiellose Lagerdichte, Konfigurierbarkeit und Flexibilität liefert und dabei die Produktivität, den Warendurchsatz und die Personalauslastung erhöht. Das System verfügt über kabellose Infinity iBOT®-Robotershuttles, die auf das gesamte Inventar und die Portstationen zugreifen und sich ungehindert unterhalb und innerhalb des Systems bewegen können, ohne dass mechanische Bewegungen vergeudet werden. So werden Zeit und Kosten eingespart.

Infinity AS/RS nutzt ein einzigartiges Verriegelungssystem, um Behälter in dreifacher Tiefe zu lagern. Das konfigurierbare Regaldesign optimiert die Nutzung der Lagerkapazität trotz möglicher Hindernisse wie Säulen oder sonstige Geräte. Durch die Ergänzung weiterer iBOTs, Präsentationsports und Speichererweiterungsmodule ist die Lösung problemlos skalierbar. Mit ihrer einzigartigen Zuverlässigkeit und ihrem beschleunigten Durchsatz ist die Infinity-Lösung optimal für zahlreiche Anwendungen geeignet, darunter Omni-Channel-Distribution, Filialbelieferung, Mikro-Fulfillment und E-Commerce.

"OPEX liefert fortschrittliche Technologien, die die Infrastruktur der Lieferkette unserer Kunden transformieren", erklärt Monty McVaugh, Head of Product, Warehouse Automation, OPEX. "Infinity AS/RS wurde akribisch dafür ausgelegt, Arbeitsabläufe zu optimieren, Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Unser Team ist dankbar für die Auszeichnung dieser innovativen Lösung mit dem Red Dot Award: Product Design 2024."

Die begehrte Red Dot-Auszeichnung gilt als international anerkannte Würdigung herausragender Designs. Der jährlich stattfindende Wettbewerb ist in drei Kategorien unterteilt: Product Design, Brands and Communication Design und Design Concept. Die Preisträger werden bei der Red Dot Gala in Essen, Deutschland, gewürdigt und im Red Dot Jahrbuch, im Museum und online präsentiert.

Der Jury des Red Dot Award 2024: Product Design gehörten 39 Fachleute aus 20 Ländern und vier Kontinenten an. Eingereicht wurden Vorschläge aus 60 verschiedenen Ländern. Die Preisträger wurden nach zahlreichen Kriterien ausgewählt, darunter Ästhetik, Funktionalität sowie intelligente oder innovative Technik, wobei jeder dieser Faktoren Designs von überragender Qualität kennzeichnen.

Über OPEX

OPEX® Corporation ist ein weltweiter Marktführer im Segment Next Generation Automation und bietet innovative, einzigartige Lösungen für die Lager-, Dokumenten- und Postautomatisierung. Mit Hauptsitz in Moorestown, New Jersey, USA, und Anlagen in Pennsauken (New Jersey), Plano (Texas), Frankreich, Deutschland, Schweiz, Großbritannien und Australien beschäftigt OPEX mehr als 1.500 Mitarbeiter, die kontinuierlich maßgeschneiderte, skalierbare Technologielösungen entwickeln und liefern, um die geschäftlichen Herausforderungen von heute und in der Zukunft zu lösen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240430887532/de/

Contacts:

Laura Evans

levans@opex.com

1.856.727.1100, Durchwahl 5012