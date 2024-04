LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lufthansa nach vollständigen Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 7,3 Euro belassen. Es habe an diesem Dienstag nun Details gegeben zu den am 15. April veröffentlichten Zahlen zum ersten Quartal, die die Konsensschätzungen verfehlt hätten, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem habe es mehr Informationen gegeben über die Erwartungen zum Sommergeschäft der Fluggesellschaft./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2024 / 06:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2024 / 06:22 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008232125

Lithium vs. Palladium - Zwei Rohstoff-Chancen traden In diesem kostenfreien PDF-Report zeigt Experte Carsten Stork interessante Hintergründe zu den beiden Rohstoffen inkl. . Zudem gibt er Ihnen konkrete Produkte zum Nachhandeln an die Hand, inkl. WKNs. Hier klicken