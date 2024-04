Am 2. Mai findet ein besonderer Umzug im Umfeld der Internationalen Raumstation statt: Eine SpaceX-Kapsel muss das Andockmodul wechseln, um für einen Konkurrenten Platz zu machen. Die Nasa wird den Vorgang live übertragen. Es hat ein bisschen was von dem Kinderspiel "Reise nach Jerusalem", was in den nächsten Tagen an der Internationalen Raumstation (ISS) passieren soll: Die derzeit angedockte SpaceX-Dragon-Kapsel muss Platz machen für das Boeing-Starliner-Raumfahrzeug, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...