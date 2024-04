The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 30.04.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.04.2024



ISIN Name

DE000A1RFHN7 NSI ASSET AG

DE000A3LKVK3 VONOVIA SE 18/28 MTN

AU000000LNK2 LINK ADMINISTR. HLDGS.LTD

BMG6624L1090 NORTHERN DRILLING DL 1

CA15101Q1081 CELESTICA INC. SV

CA21074F1036 CONTACT GOLD CORP.

CA44502H1038 HUMBLE + FUME INC NEW

CA89612W1023 TRICON RESIDENTIAL INC.

FI0009002158 UPONOR OYJ O.N.

GB00BNDM6X87 SAIETTA GROUP LS -,0011

GB00BYQP6S60 LOOPUP GROUP PLC LS -,005

GB00BYWN0F98 SMARTSPACE SOFT.PLC LS-10

GB00B0999995 BYOTROL PLC LS -,0001

GB0006601479 ONLINE BLOCKCH.PLC LS-,05

KYG7415M1244 RECON TECHNOLOGY DL -,01

NO0010252356 WILSON ASA NK 5

SE0017071020 MESTRO AB

US172967MW89 CITIGROUP 21/25 FLR

US172967MX62 CITIGROUP 21/25 FLR

Lithium vs. Palladium - Zwei Rohstoff-Chancen traden In diesem kostenfreien PDF-Report zeigt Experte Carsten Stork interessante Hintergründe zu den beiden Rohstoffen inkl. . Zudem gibt er Ihnen konkrete Produkte zum Nachhandeln an die Hand, inkl. WKNs. Hier klicken