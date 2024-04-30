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WKN: 914782 | ISIN: CA15101Q1081 | Ticker-Symbol: CTW
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29.04.24
20:23 Uhr
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BYOTROL
BYOTROL PLC Chart 1 Jahr
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BYOTROL PLC0,0010,00 %
CELESTICA INC41,270+0,49 %
CONTACT GOLD CORP0,021-10,87 %
HUMBLE & FUME INC0,0010,00 %
LINK ADMINISTRATION HOLDINGS LIMITED1,2700,00 %
LOOPUP GROUP PLC0,0010,00 %
MESTRO AB1,670-0,30 %
NORTHERN DRILLING LTD0,019-10,14 %
NSI ASSET AG1,290-0,77 %
ONLINE BLOCKCHAIN PLC0,1380,00 %
RECON TECHNOLOGY LTD0,089-1,11 %
SAIETTA GROUP PLC0,0010,00 %
SMARTSPACE SOFTWARE PLC0,9550,00 %
TRICON RESIDENTIAL INC10,2000,00 %
UPONOR OYJ28,500-0,18 %
WILSON ASA5,9000,00 %
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