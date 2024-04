Bitcoin-Kurs bricht vor FOMC-Meeting erneut ein - Jetzt kaufen?

Die Zeiten am Kryptomarkt waren schonmal besser. Der Bitcoin-Kurs, der noch vor kurzem bei fast 74.000 Dollar gelegen hat, droht nun unter die 60.000 Dollar Marke zu fallen. Allein in der letzten Woche hat der Kurs der größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung um mehr als 10 % nachgegeben. Auf Monatssicht sehen die Zahlen sogar noch schlechter aus. Auch in den letzten 24 Stunden gibt der Kurs um mehr als 4 % nach, was zum Teil auch auf das bevorstehende FOMC-Meeting zurückzuführen sein dürfte. Immerhin setzen viele Anleger den Handel unmittelbar vor dem Zinsentscheid aus, um der erhöhten Volatilität zu entgehen. Ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um Bitcoin zu kaufen?

Erhöhte Volatilität erwartet

Morgen entscheiden die Notenbanker in den USA über die weitere Zinspolitik. Die Leitzinsen in den USA und Europa sind aufgrund der außer Kontrolle geratenen Inflation fast schon auf Rekordniveau, worunter die Wirtschaft leidet. Das muss wohl auch noch eine Zeit lang so bleiben, um die hartnäckige Inflation in den Griff zu bekommen. Für morgen erwarten Marktbeobachter noch keine Zinssenkung und auch keine weitere Zinserhöhung.

(Leitzinsen USA, Euroraum, Japan und GB seit dem Jahr 2000 - Quelle: Finanzen.net)

Auch wenn schon erwartet wird, dass die Zinsen morgen nicht gesenkt werden, ist auch in diesem Fall mit erhöhter Volatilität an den Finanzmärkten zu rechnen. Das liegt daran, dass der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, nicht unbedingt dafür bekannt ist, Anleger optimistisch zu stimmen. Im Gegenteil - es ist fast schon seine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sich nicht zu viel Optimismus verbreitet und die Rallye weitergeht, um im Kampf gegen die Inflation Fortschritte zu machen. In den letzten 2 Monaten ist die Inflation in den USA wieder gestiegen, was gegen baldige Zinssenkungen spricht.

Rücksetzer auf 55.000 Dollar?

Marktteilnehmer neigen zur Überreaktion, weshalb es sowohl bei Aktien, als auch bei Kryptowährungen morgen wahrscheinlich zu starken Schwankungen kommen wird. Ein Satz von Powell kann ausreichen, um die Kurse zu drücken und das ist auch der Grund, warum einige Analysten damit rechnen, dass es morgen zu einem weiteren Rücksetzer kommt, wobei sogar ein kurzfristiger Dip auf 55.000 Dollar im Bereich des Möglichen liegt.

Monthly close approaching for Bitcoin and FOMC day tomorrow.



I think we'll see that sweep beneath $60K and potentially cascade towards $55-58K from which we're finding the low and rotate back upwards.



From there: Ethereum ETF hype in May to pick up momentum. pic.twitter.com/Iki4De9mSF - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) April 30, 2024

Grund zur Sorge haben Investoren laut Experten aber nicht. Es wird erwartet, dass der Bitcoin-Kurs im Laufe des Jahres noch auf über 100.000 Dollar steigt und die Auswirkungen des Fed-Zinsentscheids können schon übermorgen wieder in Vergessenheit geraten. Kurzfristige Schwankungen müssen Anleger aber in Kauf nehmen. Nach den letzten FOMC-Meetings ist es immer schnell wieder zu einer Erholung gekommen und dasselbe wird auch diesmal erwartet. Früher oder später dürfte sich die Bitcoin-Rallye fortsetzen, was sich auch auf die meisten Altcoins positiv auswirken könnte, wobei Anleger derzeit vermehrt auf den neuen $99BTC setzen.

Ist $99BTC die bessere Wahl?

Es wird erwartet, dass der Bitcoin-Kurs im Laufe dieses Jahres noch auf über 100.000 Dollar steigt, während Altcoins mit niedrigerer Marktkapitalisierung noch viel höhere Gewinne erzielen könnten. Insbesondere neue Kryptowährungen haben die Möglichkeit, ihren Wert schnell zu vervielfachen, sofern das zugrunde liegende Konzept überzeugt. Die Plattform 99Bitcoins, die Anlegern seit Jahren den Zugang zum Kryptomarkt erleichtert und mit einem Youtube-Kanal von über 700.000 Abonnenten eine beträchtliche Reichweite besitzt, hat kürzlich die Einführung ihres eigenen Tokens $99BTC angekündigt. Analysten prognostizieren für diesen Token ein erhebliches Gewinnpotenzial.

($99BTC Token-Vorverkauf - Quelle: 99Bitcoins Website)

Kurz nach Bekanntgabe des neuen Coins, der derzeit im Vorverkauf angeboten wird, haben Investoren bereits Token im Wert von fast einer Million Dollar gekauft. Während des Presales wird der Preis bereits mehrmals angehoben, wodurch sich für frühe Käufer ein Buchgewinn bis zum Handelsstart an den Kryptobörsen ergibt.

Durch das Listing an den Börsen wird der Coin Millionen von Usern zugänglich, wobei es schnell zu einer Kursexplosion kommen könnte, wobei in bullishen Prognosen von einem Anstieg um mehr als das 20-fache gesprochen wird. Neben potenziellen Kurssteigerungen erhalten Besitzer der $99BTC-Token auch den Zugang zu exklusiven Lerninhalten, Trading-Signalen und der integrierten Staking-Funktion, die ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen $99BTC-Token für Staker ermöglicht.

