Der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung Bitcoin ist vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed in einem allgemein schwachen Marktumfeld deutlich gefallen. Am Dienstagnachmittag wurde der Bitcoin bei 60 525 US-Dollar gehandelt und damit etwa 4.000 Dollar tiefer als in der vergangenen Nacht. Der Kurs stand so niedrig wie seit dem 19. April nicht mehr.Seit Anfang April hat der Bitcoin etwa 14 Prozent an Wert verloren. Noch stärkere Verluste innerhalb eines Monats hatte es zuletzt 2022 ...

