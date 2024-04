Krypto News: 4 Monate Haft für Binance-Gründer Changpeng Zhao

Im Prozess, der mit Spannung von der Krypto-Community mitverfolgt wurde, ist es heute zu einem Urteil gekommen. Der Ex-CEO und Gründer der weltgrößten Kryptobörse Binance wurde zu 4 Monaten Haft verurteilt. Angesichts der schweren Vorwürfe, denen er sich stellen musste, wirkt das fast schon wie ein Geschenk. Die Staatsanwälte haben eine Haftstrafe von 3 Jahren gefordert, zu der es nun offenbar nicht kommt. CZ dürfte es wohl zugute gekommen sein, dass er am Ende doch noch mit den Behörden kooperiert hat. Binance hat eine Milliardenstrafe gezahlt und CZ seinen Rücktritt angekündigt.

Schwere Vorwürfe

Es wirkt fast schon wie ein Klaps auf die Finger des Binance-Gründers Changpeng Zhao. Ein Urteil, um das Gesicht zu wahren und den ehemaligen CEO der weltgrößten Kryptobörse nicht ganz ohne Denkzettel davonkommen zu lassen. Wenn man bedenkt, dass ihm anfangs vorgeworfen wurde, den Kryptomarkt im großen Stil zu manipulieren, Kundengelder zu veruntreuen und Terrorgruppen und vielen weiteren kriminellen Vereinigungen Geldwäsche zu ermöglichen. Zwar wurden inzwischen ein paar der Vorwürfe gestrichen, eine Haftstrafe von 4 Monaten scheint aber dennoch glimpflich.

BREAKING: Ex-Binance CEO Changpeng 'CZ' Zhao sentenced to 4 months in prison. pic.twitter.com/1soNxGS313 - Cointelegraph (@Cointelegraph) April 30, 2024

Besonders brisant wirkt das Urteil wenn man bedenkt, dass Sam Bankman-Fried nach dem Crash der Kryptobörse FTX über 20 Jahre für ähnliche Vorwürfe bekommen hat. Natürlich sind im Fall von FTX mehr Personen zu Schaden gekommen, weil die Veruntreuung von Kundengeldern dort auch nachgewiesen werden konnte und die Börse schließlich in die Insolvenz gerutscht ist, aber auch für Binance sah es noch vor kurzem nicht so gut aus, als der Druck der Behörden erhöht wurde. Scheinbar hat die Strafzahlung von mehr als 4 Milliarden Dollar auch zur Milde des Urteils gegen den ehemaligen CEO beigetragen.

Binance gets a $4.3 billion fine.CZ gets 4 months in prison.



Four fingers what a coincidence. I think four is best number for CZ and Binance pic.twitter.com/LI0b42wGLJ - Crypto Aman (@cryptoamanclub) April 30, 2024

