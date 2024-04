General Mills (NYSE: GIS) gab heute bekannt, dass das Unternehmen die Übernahme von Edgard Cooper, eine der führenden unabhängigen Premium-Tierfuttermarken Europas, abgeschlossen hat. Mit dieser Transaktion treibt das Unternehmen seine Accelerate Strategie weiter voran, einschließlich der Priorisierung seiner Kernmärkte, globalen Plattformen und regionalen Edelmarken, um ein nachhaltiges, profitables Wachstum und erstklassige Aktionärsrenditen auf lange Sicht voranzutreiben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240429750819/de/

General Mills today announced it has completed the acquisition of Edgard Cooper, one of Europe's leading independent premium pet food brands. Established in 2016, Edgard Cooper is one of the fastest-growing and most-recognized independent pet food companies in Europe, with estimated 2023 retail sales of more than €100 million across 13 markets. With this transaction, General Mills further advances its Accelerate strategy, including the prioritization of its core markets, global platforms and local gem brands to drive sustainable, profitable growth and top-tier shareholder returns over the long term. (Photo: Business Wire)