NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Delivery Hero nach einem Treffen mit dem Management des Essenlieferanten von 73 auf 63 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aktie bleibe in der hart umkämpften Branche, die zugleich aber ein attraktives Wachstum biete, ihr bevorzugter Wert, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das hohe Investitionsniveau dürfte sich im gesamten Geschäftsjahr 2024 zwar fortsetzen und das operative Jahresergebnis wohl am unteren Ende der prognostizierten Spanne herauskommen. Es ist ihres Erachtens aber die richtige Strategie, errungene Marktanteile zu verteidigen. Die Marktführerschaft von Delivery Hero dürfte im Laufe der Zeit zu erheblichen Gewinnen und Cashflows führen./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2024 / 14:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2024 / 14:41 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2E4K43

Kupfer - Jetzt! So gelingt der Einstieg in den Rohstoff-Trend! In diesem kostenfreien Report schaut sich Carsten Stork den Kupfer-Trend im Detail an und gibt konkrete Produkte zum Einstieg an die Hand. Hier klicken