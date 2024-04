Es vergeht kein Tag an der Börse, an dem Anlegerinnen und Anleger nicht aus irgendeinem Grund gespannt in die nahe Zukunft blicken würden. Sei es aufgrund von anstehenden Zahlen, unerwarteten Überraschungen oder charttechnischen Überlegungen heraus. Zu Beginn der laufenden Woche gab es von all dem etwas zu sehen.Anzeige:Verantwortlich für die unangenehme Überraschung war die Deutsche Bank (DE0005140008), welche davor warnte, in einem Rechtsstreit um die Postbank-Übernahme vielleicht unterliegen zu können. Einige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...