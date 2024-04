© Foto: picture alliance / CFOTO



Nach Intel in der vergangenen Woche hat am Mittwochabend auch Halbleiterwert AMD seinen Geschäftsbericht vorgestellt. Der kann Anleger nicht überzeugen.Als die wichtigste Halbleiteraktie dieser Quartalssaison hatte die japanische Investmentbank Mizuho in einer Analystenstudie AMD vorab bezeichnet. Die These der Experten: Aufgrund der hohen Unsicherheit über den Markterfolg des KI-Beschleunigers MI300, der die Flaggschiffprodukte von Konkurrent Nvidia angreifen soll, wird sich an den Zahlen von AMD zeigen, was der KI-Hype nach dem Sensationsjahr 2023 in diesem Jahr wert sei. Aber auch unabhängig von dieser Studie stand AMD in der Pflicht, denn mit seinem letzten Quartalsbericht hatte der …