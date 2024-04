Kunden von Lonza können jetzt auf die CleanCap mRNA-Capping-Technologie von TriLink für die nicht-kommerzielle Nutzung zugreifen und so die weitere Entwicklung wichtiger mRNA-Therapeutika ermöglichen

TriLink BioTechnologies (TriLink), ein Unternehmen von Maravai LifeSciences (NASDAQ: MRVI) und weltweiter Anbieter von Life-Science-Reagenzien und -Dienstleistungen, hat eine nicht-exklusive Lizenz- und Liefervereinbarung mit Lonza, einem globalen Entwicklungs- und Produktionspartner für die Pharma-, Biotech- und Ernährungsindustrie, unterzeichnet. Diese Vereinbarung mit Lonza stärkt das Ziel von TriLink, den Zugang zu CleanCap mRNA-Capping-Technologien zu verbessern, da die Nachfrage nach mRNA einer vielversprechenden therapeutischen Modalität weiter steigt.

Gemäß der Vereinbarung wird TriLink seine patentierten CleanCap M6, CleanCap AG 3'OMe, CleanCap AG und CleanCap AU Cap-Analoga für den Einsatz in Lonzas globalen mRNA-Entwicklungs- und Herstellungsdienstleistungen liefern, von präklinischen bis zu Phase-III-Programmen. Die CleanCap-Technologie ist eine Eintopflösung mit einer Verschlusseffizienz von über 95 %, die die mRNA-Produktionsprozesse im Vergleich zu herkömmlichen Verschließmethoden rationalisiert.

"Die CleanCap-Technologie beschleunigt Programme von der Entdeckung bis zur Klinik durch eine verbesserte mRNA-Funktion, eine rationalisierte Herstellung und eine maximierte Ausbeute an verkapptem Material", sagte Drew Burch, President of Nucleic Acid Production bei TriLink. "Wir freuen uns sehr, Lonza und seinen Kunden unsere innovativen Verschlusslösungen anbieten zu können."

Seit ihrer Einführung im Jahr 2017 hat die CleanCap Capping-Technologie von TriLink die mRNA-Capping-Industrie weiter vorangebracht und wird in der Mehrzahl der zugelassenen mRNA- und saRNA-Impfstoffe eingesetzt. m Mai 2023 führte TriLink sein bisher robustestes CleanCap-Analogon ein, CleanCap M6, wobei Studien eine Steigerung der mRNA-Expression um mehr als 30 im Vergleich zu enzymatischen Verkappungsmethoden zeigten.

Über TriLink BioTechnologies

TriLink BioTechnologies, ein Unternehmen von Maravai LifeSciences, ist ein weltweit führender Anbieter von Nukleinsäure- und mRNA-Lösungen. TriLink bietet unübertroffene chemische und biologische Erfahrung, CDMO-Dienstleistungen und hochwertige gebrauchsfertige und kundenspezifische Materialien, einschließlich der patentierten CleanCap mRNA-Capping-Technologie. Pharmazeutische Marktführer, Biotech-Unternehmen und Regierungen weltweit verlassen sich auf TriLink, wenn es darum geht, ihre größten Herausforderungen zu meistern von der Bereitstellung des COVID-19-Impfstoffs mit Warp-Geschwindigkeit über innovative Behandlungen in der Onkologie, bei Infektionskrankheiten, in der Kardiologie und bei neurologischen Störungen bis hin zu zukünftigen Pandemie-Reaktionsplänen.

Weitere Informationen finden Sie unter trilinkbiotech.com.

Über Maravai LifeSciences

Maravai ist ein führendes Life-Science-Unternehmen, das wichtige Produkte für die Entwicklung von Arzneimitteltherapien, Diagnostika und neuartigen Impfstoffen anbietet. Die Unternehmen von Maravai sind führend in der Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Nukleinsäuresynthese und Sicherheitstests für Biologika für viele der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Biopharmazie, Impfstoffe, Diagnostik, Zell- und Gentherapie.

Weitere Informationen über Maravai LifeSciences finden Sie unter maravai.com.

