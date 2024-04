Neuste Meme Coins, die aus der Masse hervorstechen!

Neue Meme-Coins erscheinen teilweise im Sekundentakt, aber nur die wenigsten von ihnen haben das Potenzial, um erfolgreich in der Masse aufzufallen und sich langfristig durchzusetzen. Damit dies möglich wird, müssen einige Faktoren bei der Auswahl der Meme-Coins beachtet werden, um nicht Opfer eines Honeypot-Betrugs oder ähnlicher Machenschaften zu werden. Dann kann auch das Meme-Coin-Trading wieder unterhaltsam, spaßig und lukrativ sein. Welche neuen Meme-Token vorwiegend durch ihre Seriosität und hohe Nachfrage zu Beginn aufgefallen sind, erfahren Sie jetzt.

Dogeverse

Meme Coins werden gewöhnlich auf einer einzelnen Blockchain gestartet und machen dabei ihren eigenen Erfolg zum Teil von dem des Netzwerkes abhängig. Denn bisher steht es noch nicht fest, ob sich eine Chain oder mehrere durchsetzen werden. Der Multichain-Meme-Coin ist in dieser Hinsicht wesentlich vielversprechender und zukunftssicherer aufgestellt.

Denn Dogeverse ist bereits auf den Blockchains von Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon, Avalanche, Solana und Base vertreten. Jedoch wurden von dem Team noch Andeutungen für weitere Chains gemacht. Dies verbessert zudem die Interoperabilität mit dezentralen Anwendungen und gibt den Anlegern die Flexibilität, zwischen den Blockchains zu wählen.

Im Unterschied zu Dogecoin kann von Dogeverse nur eine bestimmte Anzahl von Coins geschürft werden. Sie kann jedoch nicht unendlich steigen, wie es bei DOGE der Fall ist. Auf diese Weise kann der neue Meme-Coin eine viel höhere Wertstabilität erhalten, da sein Angebot eher mit Gold und Bitcoin zu vergleichen ist.

Jetzt mehr über Dogeverse erfahren!

Ein weiterer großer Vorteil von Dogeverse ist die Staking-Rendite. Diese zahlt den Anleger gerade 88 % pro Jahr, was weit über den Zinsen von Tagesgeld, Dividenden und Anleihen liegt. Somit können leichter Investoren gewonnen und zum langfristigen Halten motiviert werden. Auf diese Weise wird das Angebot verknappt, was sich stabilisierend bis treibend auf den Preis auswirkt.

Von den 200 Mrd. $DOGEVERSE-Coins können über den Vorverkauf 15 % bezogen werden. Zusätzliche 10 % sind für die Belohnungen der Staker und25 % für das Projekt vorgesehen. Für ein gutes Handelsumfeld sollen 10 % der Gesamtversorgung für die Liquidität verwendet werden. Weitere 10 % sind für den Ökosystems-Fonds und 5 % für Tauschbörsen vorgesehen.

Zügig und mit einem Verkaufstempo von rund 1 Mio. USD täglich konnte der Vorverkauf von Dogeverse über 12,68 Mio. USD einwerben. Somit stehen nur noch sehr wenige Coins zum Kauf zur Verfügung, wobei sie derzeit noch 0,33 % unter dem Listungspreis angeboten werden. Damit bleibt Interessierten nicht mehr viel Zeit, um sich das Vorverkaufsangebot zu sichern.

Jetzt in Dogeverse investieren!

WienerAI

WienerAI soll sich durch die Verwendung fortschrittlicher künstlichen Intelligenzen und einen realen Nutzen von der Masse der nutzlosen und sinnlosen Meme-Coins abgrenzen. KI steht bei WienerAI für Kameradschaft und Gewinne. Dafür wurde passenderweise der würstchenförmige Dackel-Roboter von WienerAI als Markenzeichen gewählt.

Entwickelt wird eine KI-Trading-Software mit neuartigen Funktionen. Sie soll sich durch ihre Geschwindigkeit, Vorhersagekraft und Benutzerfreundlichkeit auszeichnen. Mit ihrer Hilfe werden nahtlose Swaps und ohne Gebühren ermöglicht. Auf diese Weise sollen Händler Vorteile gegenüber anderen Investoren erhalten, welche sie schon lange gesucht haben.

Das Team von WienerAI gibt an, dass sich mit ihrer künstlichen Intelligenz die versteckten Diamanten in dem sekündlich expandierenden Kryptomarkt auffinden lassen. Durch die WienerAI sollen Marktanalysen geboten werden, mit denen man häufiger gewinnen kann. Laut Whitepaper handelt es sich dabei um den nutzerfreundlichsten Krypto-Trading-Bot.

Jetzt mehr über WienerAI erfahren!

Dies soll jedoch erst der Anfang von WienerAI sein. Denn der fortschrittliche KI-Trading-Bot für Krypto-Assets wurde so entwickelt, dass immer späteren Verlauf noch weitere Upgrades durchgeführt werden können. Auf diese Weise sollen noch zusätzliche nützliche Funktionen für die Community hinzukommen.

Von den insgesamt 69 Mrd. $WAI-Coins können 30 % über den Presale gekauft werden. Weitere 20 % werden über das Staking emittiert und 20 % sind für den Aufbau der Gemeinschaft als Community-Belohnungen vorgesehen. Ebenso sind 10 % für CEX-/DEX-Liquidität und 20 % für die Vergrößerung der Reichweite eingeplant.

Noch ist der ERC-20-Token im Vorverkauf und hat mit diesem bereits über 678.800 USD eingeworben. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Coins noch für einen Preis von 0,000702 USD erhältlich. Außerdem können schnelle Anleger noch von der jährlichen Staking-Rendite von 1.285 % profitieren. Jedoch wird dies mit Zunahme der Investoren weiter abnehmen.

Jetzt in WienerAI investieren!

Slothana

Bei Slothana handelt es sich um den heißesten neuen Kiffer-Meme-Coin, welcher durch ein Faultier verkörpert wird. Dieses hat keine Lust auf harte Arbeit und träumt lieber davon, wie es mit der Macht der Gemeinschaft 420 USD in 420 Mio. USD verwandeln kann. Für diese Mission hat es über seinen Vorverkauf Gleichgesinnte gesucht und 15 Mio. USD erzielt.

Einer der Hauptgründe für die extreme Nachfrage von 1 Mio. USD täglich ist der besonders fair gestaltete Vorverkauf. Denn im Unterschied zu den meisten anderen Krypto-Presales haben bei diesem alle Anleger denselben Preis von 0,00001 SOL pro 1 SLOTH erhalten. Somit wurden die ersten Investoren nicht bevorteilt und alle haben bei der ersten Listung dieselbe Chance.

Die Zahl 420 hat dabei eine tiefere Bedeutung, wie sich auch an anderen Hinweisen wie der Uhr auf der Website ablesen lässt. Denn der 20. April war für den Krypto- und Meme-Coin-Markt ein besonders wichtiges Datum, da das Bitcoin-Halving, der Doge-Day und der internationale Kiffertag an diesem stattfanden.

Jetzt mehr über Slothana erfahren!

Im Unterschied zu anderen Coins verzichtet Slothana auf die Tokenomics und setzt neue Maßstäbe. Dies ist typisch für das Faultier, welches dennoch messianische Eigenschaften, Charisma und einen hohen Überzeugungswert beweist. Möglicherweise ist das durch den Wundertüten-Effekt ausgelöste FOMO einer der Gründe für die hohe Nachfrage.

Ein weiterer nicht zu unterschätzender Vorteil von Slothana ist, dass es laut Gerüchten von den Gründern von Smog stammen soll. Dieser Meme-Coin hat aufgrund seines besonderen Geschäftsmodells und der Viralität innerhalb von nur rund 3 Monaten über 126.820 Tokeninhaber und ein Kursplus von 26.990 % erreicht. Was einen Vorgeschmack gibt.

Nach dem erfolgreichen Abschluss des Presales sind vermutlich einige Anleger zu spät gekommen. Sie erhalten mit der ersten Listung am 1. Mai um 16:00 Uhr UTC wieder die Möglichkeit, die Coins zu kaufen. Dies und der geplante AirDrop könnten zu einer erhöhten Nachfrage und somit steigenden Kursen führen.

Jetzt in Slothana investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.