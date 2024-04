Im Rahmen der neuen Vereinbarung werden die innovativen Produkte von Airgain über den globalen Onlinedistributor von Mouser für elektronische Bauteile erhältlich sein

Airgain, Inc. (NASDAQ: AIRG) ein führender Anbieter von drahtlosen Konnektivitätslösungen, der eingebettete Bauteile, externe Antennen und integrierte Systeme entwickelt und weltweit vertreibt, gab eine Vereinbarung über den Vertrieb seiner Wireless- und IoT-Produkte durch Mouser Electronics bekannt einen Onlinedistributor für elektronische Bauteile, der die weltweite Community der Entwicklungsingenieure und Kunden bedient.

Die neue Vereinbarung verbessert die Verfügbarkeit der innovativen NimbeLink-Embedded-Modems, Antennen und anderen Wireless-Produkte von Airgain für Entwicklungsingenieure, die drahtlose Konnektivität in ihren neuen Produktdesigns vereinfachen wollen.

"Mouser ermöglicht uns, unsere Reichweite für Embedded-Design-Ingenieure zu vergrößern und ihnen mehr Kanäle und Ressourcen bereitzustellen, insbesondere während der Design- und Testphase", so Lance Laing, Vice President of US Sales bei Airgain. "Letztlich möchte Airgain dort gefunden werden, wo der Entwicklungsingenieur sucht, und mit Mouser, einem der weltweit größten Onlinedistributoren für elektronische Bauteile, können wir dies erreichen."

"Unsere Kunden erwarten die Verfügbarkeit der modernsten und innovativsten Bauteile von heute insbesondere für die Entwicklung von vernetzten Produkten", berichtet Kristin Schuetter, Vice President of Supplier Management bei Mouser Electronics. "Die Spezialisierung von Airgain auf die Vereinfachung von drahtloser Konnektivität macht das Unternehmen zu einer passenden Ergänzung für unseren globalen Kundenstamm. Wir freuen uns darauf, Ingenieuren und Einkäufern rund um den Globus das Airgain-Produktportfolio anzubieten, unterstützt durch die erstklassige Logistik und den unübertroffenen Kundenservice von Mouser."

Über Airgain, Inc.

Airgain ist ein führender Anbieter drahtloser Konnektivitätslösungen, der eingebettete Bauteile, externe Antennen und integrierte Systeme für den Weltmarkt entwickelt und bereitstellt. Airgain vereinfacht die drahtlose Konnektivität für ein breites Spektrum von Geräten und Märkten, von der Bewältigung komplexer Konnektivitätsprobleme über die Verkürzung der Time-to-Market bis hin zur Verbesserung von Funksignalen. Unser Produktangebot umfasst drei verschiedene Untermarken.

Airgain Embedded steht für unsere eingebetteten Modems, Antennen und Entwicklungskits, die Entwicklungsteams helfen, vernetzte Produkte in kurzer Zeit auf den Markt zu bringen. Unter Airgain Integrated firmieren unsere vollständig integrierten Standardprodukte wie unsere Asset Tracker und die AirgainConnect®-Plattform, die zur Überwindung von Konnektivitätsproblemen in der Betriebsumgebung eines Unternehmens beitragen. Airgain Antenna+ umfasst unsere externen Antennen, wie etwa unsere Flotten- und IoT-Antennen, die dazu beitragen, Funksignale in einigen der anspruchsvollsten Umgebungen zu verbessern. Unser Ziel ist es, die Welt durch optimierte, integrierte drahtlose Lösungen zu verbinden. Airgain hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien, und betreibt Entwicklungs- und Testzentren in den USA, Großbritannien und China. Weitere Informationen finden Sie unter airgain.com, oder folgen Sie Airgain auf LinkedIn und Twitter.

Airgain und das Airgain-Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von Airgain, Inc. Alle anderen Handelsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Über Mouser

Mouser Electronics, ein Unternehmen von Berkshire Hathaway, ist ein autorisierter Distributor für Halbleiter und elektronische Komponenten, der sich auf die Einführung neuer Produkte seiner führenden Herstellerpartner konzentriert. Die Website des globalen Distributors, mouser.com, ist in mehreren Sprachen und Währungen verfügbar und bietet mehr als 6,8 Millionen Produkte von über 1.200 namhaften Herstellern. Mouser betreibt weltweit 28 Kundenservice-Standorte, um einen erstklassigen Kundenservice in der jeweiligen Landessprache, Währung und Zeitzone zu gewährleisten. Von seinem hochmodernen, 90.000 Quadratmeter großen Vertriebszentrum im Großraum Dallas (Texas) aus beliefert das Unternehmen mehr als 650.000 Kunden in 223 Ländern und Territorien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mouser.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Airgain weist darauf hin, dass Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, zukunftsgerichtete Aussagen sind. Diese Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Annahmen und Erwartungen der Unternehmen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Aussagen über die erwarteten Ergebnisse der Entwicklung, die Zeit bis zur Markteinführung, Leistung, Nachfrage und Marktgröße für die Produkte von Airgain oder die seiner Partner. Die Einbeziehung von zukunftsgerichteten Aussagen sollte nicht als Zusicherung seitens Airgain betrachtet werden, dass unsere Ziele erreicht werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund der Risiken und Unwägbarkeiten in Verbindung mit unserem Geschäft, von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen Ergebnissen abweichen, einschließlich und ohne Einschränkung: der Markt für unsere Produkte entwickelt sich anders als erwartet; Risiken im Zusammenhang mit der Leistung unserer Produkte, darunter gebündelte Lösungen mit Produkten von Drittanbietern; falls [unsere Vertriebspartner versagen oder] unsere Partnerschaften nicht erfolgreich sind, sind wir möglicherweise nicht dazu fähig, unsere Produktlösungen erfolgreich oder rechtzeitig auf den Markt zu bringen; unsere Produkte unterliegen einem intensiven Wettbewerb, und der Wettbewerbsdruck von bestehenden und neuen Unternehmen kann unser Geschäft, unsere Umsätze, Wachstumsraten und Marktanteile beeinträchtigen; Risiken im Zusammenhang mit der Qualität und dem Zeitplan der Herstellung unserer Produkte sowie unserer Abhängigkeit von Drittanbietern; wir könnten nicht dazu in der Lage sein, strategische Kooperationen aufrechtzuerhalten, um unsere gebündelten Lösungen anzubieten; falls wir unsere Rechte an geistigem Eigentum nicht schützen können, könnte unsere Wettbewerbsposition beeinträchtigt werden oder es könnten erhebliche Kosten für uns entstehen, um unsere Rechte durchzusetzen; und andere Risiken, die in unseren früheren Pressemitteilungen und in unseren Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission (SEC) beschrieben sind, einschließlich unter der Überschrift "Risk Factors" in unserem Jahresbericht auf Form 10-K und in allen nachfolgenden Einreichungen bei der SEC. Wir empfehlen Ihnen nachdrücklich, sich nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben und wir nicht dazu verpflichtet sind, diese Pressemitteilung zu revidieren oder zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach Herausgabe dieser Pressemitteilung zu berücksichtigen. Diese Warnhinweise beziehen sich auf alle zukunftsgerichteten Aussagen und werden gemäß den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 abgegeben.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240430708616/de/

Contacts:

Martyn Gettings

pr@airgain.com

+44 7831158416