Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 08:00 Uhr, Großbritannien: GSK, Q1-Zahlen 08:00 Uhr, Großbritannien: Next, Q1-Umsatz 08:00 Uhr, Großbritannien: Haleon, Q1-Umsatz 08:00 Uhr, Großbritannien: Smith & Nephew, Q1-Umsatz 08:00 Uhr, Großbritannien: Aston Martin, Q1-Zahlen 13:00 Uhr, USA: Marriott International, Q1-Zahlen 14:30 Uhr, USA: Coca-Cola, Hauptversammlung 15:00 Uhr, USA: Pepsico, Hauptversammlung 15:30 Uhr, USA: United Airlines, Investor Day 23:00 Uhr, USA: Ebay, Q1-Zahlen Niederlande: Wolters Kluwer, Q1-Umsatz USA: American International Group, Q1-Zahlen …