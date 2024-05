WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) wird an diesem Mittwoch (20.00 Uhr MESZ) ihre Entscheidung zum weiteren Kurs der Geldpolitik bekannt geben. Analysten gehen davon aus, dass die Fed ihren Leitzins weiter stabil halten wird. Damit bliebe dieser in einer Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent - der höchste Stand seit mehr als 20 Jahren. Im Anschluss an die Fed-Sitzung wird Notenbankchef Jerome Powell (20.30 Uhr MESZ) die Beweggründe der Entscheidung vor Journalistinnen und Journalisten erläutern.

Powell hatte jüngst sich deutlich gemacht, dass eine Zinswende nicht unmittelbar bevorstehe. "Die jüngsten Daten haben uns eindeutig keine größere Zuversicht vermittelt", sagte er Mitte April. Die Inflationsrate in den USA ist im März stärker als erwartet gestiegen. Die Verbraucherpreise stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat nach Angaben des Arbeitsministeriums um 3,5 Prozent. Analysten hatten im Schnitt mit einer Rate von 3,4 Prozent gerechnet. Im Februar hatte sie noch bei 3,2 Prozent gelegen. Die Fed strebt eine Inflationsrate von 2 Prozent an./nau/DP/jha