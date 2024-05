HANNOVER (dpa-AFX) - Zum Tag der Arbeit am 1. Mai werden in ganz Deutschland Demonstrationen für bessere Arbeitsbedingungen erwartet. Den Schwerpunkt der Veranstaltungen am Mittwoch bildet eine zentrale Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in Hannover (ab 11 Uhr), zu der neben DGB-Chefin Yasmin Fahimi auch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) erwartet wird. Bundesweit hat der DGB zu zahlreichen Veranstaltungen aufgerufen./cwe/DP/jha