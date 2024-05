Beijing (ots/PRNewswire) -Die Hannover Messe 2024, eine internationale Industriemesse, fand von Montag bis Freitag in Hannover, Deutschland, statt.An der diesjährigen Messe nahmen fast 4.000 Aussteller aus rund 60 Ländern und Regionen teil, wobei chinesische Aussteller einen Anteil von 30 Prozent ausmachten.Auf der Messe stellte Shaanxi Blower (Group) Co., Ltd (kurz "Shaangu") ein Modell mit dem Namen "Low-Carbon Energy Saving Smart Energy Interconnection Island" ("Kohlenstoffarme energiesparende Insel für intelligente Energiekombination") vor.Das Modell stützt sich auf ein zentrales Steuersystem und Energieumwandlungsanlagen, um eine maßgeschneiderte Planung von Kälte, Wärme, Wind, Wasser, Strom und Abfall in Szenarien wie Stadtverwaltungen und Industrieparks zu erreichen und so das Ziel der Kohlenstoffemissionsreduzierung zu verwirklichen, sagte Fan Xiaolong, Geschäftsführer von Shaangu Europe Research and Development Co., Ltd.Shaangu hat sich vom traditionellen Hersteller zu Systemlösungen und Dienstleistern im Bereich der dezentralen Energieversorgung gewandelt und kann auf eine über 50-jährige Geschichte zurückblicken.Das Unternehmen hat mit seinem unabhängig entwickelten grünen, dezentralen Energiesystem zahlreichen Anwendern in Bereichen wie der chemischen Industrie, der Metallurgie, dem Umweltschutz und der Energiespeicherung in der Luft grüne und intelligente Lösungen angeboten.Das Unternehmen verfügt über Kernprodukte mit unabhängigen geistigen Eigentumsrechten, wie Axialstromkompressoren, Industriedampfturbinen und Druckluftspeichertechnologie, die in mehr als 100 Länder und Regionen weltweit verkauft wurden."Shaangu ist ein innovativer Branchenführer und ein typischer Vertreter des Wandels von der traditionellen Geräteherstellung zu Systemlösungen und Dienstleistungen im Bereich der dezentralen Energieversorgung", sagte Yu Zhongchi, Präsident der China Machinery Enterprise Management Association.Die 1947 gegründete Hannover Messe gilt als "Barometer" für die globale Entwicklung der Industrietechnologie und ist eine der einflussreichsten Industriemessen der Welt.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/339949.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2401138/pic.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/xinhua-silk-road-chinas-shaanxi-blower-group-hat-einen-glanzenden-auftritt-auf-der-hannover-messe-2024-302132516.htmlPressekontakt:Silvia Su,silviasu07@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5769900