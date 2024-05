© Foto: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/AP/dpa



London und New York geöffnet, Hong Kong und Frankfurt nicht: Am Internationalen Tag der Arbeit bleiben auch viele Börsen geschlossen. Der ÜberblickJe nach Anlageklasse unterscheiden sich die Auswirkungen von Börsenfeiertagen auf den Handel erheblich. Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Dogecoin und Co. leiden nicht unter dem Feiertag, sie werden 24/7 gehandelt. Auch der Handel mit Devisen hat weniger Einschränkungen durch die Börsenfeiertage. Hier werden Währungspaare auch an nationalen Feiertagen gehandelt - und zwar die ganze Woche durchgehend von Sonntagabend 22:00 Uhr bis Freitagabend 23:00 Uhr. Außerbörslich kann gehandelt werden Der Aktienhandel ist an Feiertagen deutlich …