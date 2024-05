EQS-Ad-hoc: Vitruvia Medical AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresbericht

Vitruvia Medical AG: Jahresergebnis per 31. Dezember 2023



01.05.2024

Vitruvia Medical AG: Jahresergebnis per 31.12.2023 Anglikon, 1. Mai 2024: Die Vitruvia Medical AG erzielte im abgelaufenen Jahr 2023 ein Ergebnis nach Steuern von CHF -243'864.40 gegenüber dem Vorjahr von CHF -1'095'349.38. Auf konsolidierter Basis erzielte die Vitruvia Medical AG einen Umsatz von EUR 1'7575'724.- (Vorjahr EUR 1'525'529.--) und ein betriebliches Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITA) von EUR 61'078.-, gegenüber dem Vorjahr von EUR -912'086.--. Das Ergebnis nach Steuern und Abschreibungen auf Goodwill beziffert sich auf EUR -535'435.-- gegenüber dem Vorjahr von EUR -1'484'556 Die LT technologies hat die angestrebten Umsatz- und Gewinnerwartungen für 2023 erreicht. Für 2024 rechnen wir mit einer weiterhin anziehenden Aktivität der LT technologies, was sich in den Umsatz- und Gewinnzahlen niederschlagen wird. Über Vitruvia Medical AG: Die Vitruvia Medical AG ist eine schweizerische Beteiligungsgesellschaft mit dem Fokus auf Reparatur, Produktion und Handel von Medizinprodukten sowie chirurgischen Instrumenten. So vereint Vitruvia innovative und nachhaltige Lösungen für den medizinisch-technischen Fortschritt, den Kundennutzen und den wirtschaftlichen Erfolg.



