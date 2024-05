News von Trading-Treff.de 18000 im DAX sind wieder unterschritten, denn der Druck auf die Wall Street vor der FED-Sitzung nahm zu. Trading-Ideen zum Mittwoch 01.05.2024 Rücklauf im DAX ab dem Wochenstart Das Momentum ist im DAX nun wieder auf der Unterseite zu finden. Wir skizzierten in der Morgenanalyse am 30.04.2024 den neuen Widerstandsbereich um 18.200 mit diesem Chartbild (Rückblick): In diesem Fahrwassser kam der DAX gleich zum Handelsstart ...

