© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion - Dall-E



Diese 5 in den kommenden Tagen anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick!Mittwoch, 01. Mai: Mastercard Die Konkurrenten American Express und Visa haben mit ihren Quartalsergebnissen bereits stark vorgelegt - und damit auch bewiesen, dass die US-amerikanischen Verbraucherinnen und Verbraucher weiter in einer ebenso guten wie zuversichtlichen Verfassung sind. Nun gilt es für Mastercard, das gegenüber Visa einen höheren Verbreitungsgrad in Schwellenländern hat, mit seinem Quartalsbericht nachzulegen und ebenfalls eine gesunde Geschäftsentwicklung zu demonstrieren. Nach einem …