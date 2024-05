JPMorgan hat wichtige Änderungen in der Vertriebsabteilung und bei Führungskräften bekanntgegeben, um auf dem Markt noch besser positioniert zu sein. Im Zuge dieser Neustrukturierung wird ein hoher Angestellter die Alleinverantwortung für Kredit-, verbriefte Produkte und den öffentlichen Finanzvertrieb übernehmen. Gleichzeitig scheidet nach über zwei Jahrzehnten Tätigkeit bei der Bank ein langjähriger Co-Leiter aus und wird seine Aufgaben in den kommenden Monaten übergeben. Neue Führungspersönlichkeiten wurden auch für Bereiche wie Aktien, Prime Financial Services, Kapitalberatung sowie Daten- und Analysevertrieb eingesetzt, wobei alle an die jüngst ernannten globalen Co-Leiter für Vertrieb und Forschung berichten werden.

Expansion in der ETF-Branche und digitaler Bankerfolg

Im ETF-Segment konnte der von JPMorgan [...]

Hier weiterlesen