Enphase Energy, ein führendes Unternehmen im Bereich der Solartechnologie, zieht momentan das Interesse vieler Investoren auf sich. Kürzlich hat eine große Bank das Rating der Aktie von "Gleichgewicht" auf "Übergewicht" angehoben und das Kursziel deutlich von 115,00 $ auf 134,00 $ erhöht. Ausschlaggebend für diese positive Entwicklung sind der Abschluss des Abbauvorgangs von Lagerbeständen und die erwartete Nachfragesteigerung in den nächsten Monaten. Die Bank zeigt sich hinsichtlich der Wachstumspotenziale von Enphase Energy zuversichtlich und hebt deren Stärken in der Marktpositionierung hervor. Eine Analyse der Finanzkennzahlen verrät ein gemischtes Bild: Trotz eines hohen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 55,25, was auf eine Prämierung der Erträge hindeutet, weist das Unternehmen eine beeindruckende Bruttogewinnmarge von über 46 % auf. Dies [...]

Hier weiterlesen