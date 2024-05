Bern (ots) -Vor dem Hintergrund des historischen Kundenwachstums hat die KPT im vergangenen Jahr Stabilität bewiesen. Die Berner Krankenkasse hat die Erwartungen in Bezug auf die Bestandsentwicklung übertroffen: In der Grundversicherung kann die KPT ihren Bestand halten, im Zusatzversicherungsgeschäft verzeichnet sie ein Wachstum. Im Geschäftsjahr 2023 resultiert ein positives Unternehmensergebnis von 10,1 Mio. Franken.Per Anfang 2023 erzielte die KPT dank guter Preis-Leistung ein historisches Kundenwachstum von über 50 Prozent. Dank einer vorbildlichen Teamleistung gelang es der Krankenkasse mit dem Plus, den Ansturm erfolgreich zu bewältigenWachstum und faire PrämienpolitikIn der Grundversicherung konnte die KPT fast zwei Drittel ihrer Neukundinnen und -kunden aus dem Rekordjahr 2023 halten. Weil die Berner Krankenkasse 2024 zusätzlich rund 70'000 neue Versicherte gewinnen konnte, bleibt der Bestand in der Grundversicherung mit knapp 550'000 Versicherten stabil (-1.2 %). Ebenso erfreulich ist die Entwicklung im Zusatzversicherungsgeschäft: Die KPT versichert heuer fast 310'000 Kundinnen und Kunden, was einem Wachstum von ca. 4 % entspricht."Dieser Erfolg ist das Resultat konsequenten unternehmerischen Handelns und des grossen Einsatzes unserer 700 Mitarbeitenden", freut sich KPT-CEO Thomas Harnischberg. Die Gründe für das positive Abschneiden ortet er u. a. in der fairen Prämienpolitik der genossenschaftlich organisierten Krankenkasse: "Trotz Prämienanpassungen sind wir in vielen Regionen nach wie vor sehr gut positioniert. Zudem konnten wir unsere Versicherten mit einer hohen Servicequalität und einer glaubwürdigen, transparenten Kommunikation überzeugen. An dieser Stelle möchte ich auch unseren Kundinnen und Kunden für ihre Treue danken."Solides finanzielles ErgebnisTrotz der ungebremsten Kostenentwicklung im Gesundheitswesen weist die KPT dank einer überdurchschnittlichen Performance der Kapitalanlagen und einem guten versicherungstechnischen Ergebnis im VVG-Geschäft auf Konzernebene ein positives Unternehmensergebnis von 10,1 Mio. Franken aus.Neue Services und hohe KundenzufriedenheitDie KPT hat ihren Pioniergeist auch 2023 bewahrt und einige neue Services eingeführt, die ihren Versicherten das Leben vereinfachen. Neben dem Spezialisten- und Zweitmeinungsdienst "BetterDoc" lancierte sie auch den schweizweit einzigartigen eHealth-Service "Binah.ai", mit dem wichtige Vitalwerte wie Blutdruck, Puls oder Atemfrequenz via Smartphone gemessen werden können. Die nützlichen Services führen zusammen mit der guten Erreichbarkeit und den schnellen Auszahlungen zu Top-Bewertungen bei der Kundenzufriedenheit.Das Jahr 2024 wird für die KPT und die gesamte Branche aufgrund der gesundheitspolitischen und finanziellen Entwicklungen im Marktumfeld erneut herausfordernd. Die KPT wird den eingeschlagenen Weg mit der konsequenten Umsetzung ihrer Strategie weiterverfolgen und kontinuierlich in die Digitalisierung investieren, um den Kundenfokus kontinuierlich zu stärken.Pressekontakt:KPTBeni Meier, Leiter Unternehmenskommunikation+41 58 310 97 80kommunikation@kpt.chOriginal-Content von: KPT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100003789/100919009