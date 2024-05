Paukenschlag in USA: Cannabis-Neuregulierung durch DEA sorgt für Kursexplosion!

Anzeige / Werbung

Neueinstufung von Cannabis in USA ist der Startschuss für eine dynamische Aufwärtsbewegung im Sektor!

am frühen gestrigen Abend gab die "Associated Press" bekannt, dass 5 unabhängige Quellen von der unmittelbaren Neueinstufung von Cannabis durch die amerikanische Drogenbehörde (DEA) berichtet haben. Cannabis befindet sich derzeit wie LSD und Heroin in der Klassifikation 1 und soll in die weniger gefährliche Kategorie 3 umgestuft werden.

Dieser historische Wandel in der amerikanischer Drogenpolitik dürfte nicht nur gesellschaftspolitisch weitreichende Auswirkungen auf das ganze Land haben.

Der Vorschlag der DEA, der noch vom "White House of Budget and Management (OMB)" geprüft werden muss, würde die medizinische Verwendung von Cannabis anerkennen und hat diverse Vorteile für Unternehmen aus dem Cannabis-Sektor, die wir weiter unten genauer beleuchten.

In Folge der DEA-News am 30.04.24 kam es zu deutlichen Kurssprüngen bei Multi-State-Operators (MSO's)!

Die meisten Titel aus dem Sektor konnten zwischen 15 und 30% unter hohem Handelsvolumen zulegen.

Quelle: Stockcharts.com

Kurzer Rückblick: Bereits im August letzten Jahres haben hochrangige Gesundheitsbeamte der Biden Administration in USA eine offizielle Empfehlung an die zuständige Behörde (DEA) veröffentlicht, Cannabis von der höchsten Drogenklassifizierung (1) in die Kategorie (3) einzustufen. Aktuell wird Cannabis wie Heroin oder auch LSD eingestuft.

https://pinesrecoverylife.com/

Eine Neueinstufung von Cannabis hat für die Branche eine sehr positive Auswirkung - vor allem steuerlich!

So dürften die Nachsteuergewinne durch den Wegfall des berühmt berüchtigten § 280E bei den Cannabisunternehmen deutlich steigen. Bisher ist es so, dass diverse Firmenausgaben nicht so abgezogen werden können, wie es andere Firmen steuerlich dürfen.

Dies führt dazu, dass die "Bundeseinkommenssteuer" (federal taxes) auf der Basis der Bruttoeinnahmen und nicht auf der Basis von Nettoeinkünften berechnet werden. Das Researchinstitute Whitney Economics schätzt, dass alleine in 2023 Cannabisfirmen so ca. 2,1 Mrd. $ zu viel Steuern bezahlt haben.

Eine neue Klassifizierung würde auch bedeuten, dass die Firmen leichter ein Börsen-Listing an den großen führenden US-Börsen anstreben können.

Der Startschuss für die nächste Haussephase ist gefallen. Wir bleiben weiterhin sehr bullisch für gut aufgestellte Multi-State-Operators (MSO's), da sie die Hauptprofiteure einer Cannabis-Neueinstufung bzw. dem Wegfall des § 280E sind.

Wir setzen mit einer Allokationsquote von über 30% auf die attraktivsten MSO's im Sektor - im Anlagevermögen des GF Global Cannabis Opportunity Fund befinden sich derzeit 8 MSO-Titel.

Vertrauen Sie auf die Expertise und Erfahrung des Portfolio Management-Teams von GF Global Cannabis Opportunity Fund. Mit einem strategischen Investment in den GF Global Cannabis Opportunity Fund investieren Sie in einen aktiv gemanagten Korb von aussichtsreichen Cannabis- und Psychedelika Aktien, die besonders von den globalen Megatrends profitieren. Dieser Fonds ist der weltweit erste börsennotierte Publikumsfonds mit ausschließlichem Fokus auf Psychedelika- und Cannabis Aktien.

Das strategisch diversifizierte Anlageportfolio besteht aus ca. 30-40 attraktiven Unternehmen, um eine ausgewogene Risikodiversifizierung zu ermöglichen und die Möglichkeit eines Totalverlustes zu verringern. Mit Hilfe eines mehrstufigen Titelselektionsverfahrens, sowie eines ausgeklügelten Risikomanagements, mit klar definierten charttechnischen Ein- und Ausstiegssignalen, wird versucht das Optimale für Ihr Investment zu erreichen.

Mit dem GF Global Cannabis Opportunity Fund setzen Sie auf den Trendsektor mit einem breit diversifizierten Basket von Cannabis- und Psychedelika-Unternehmen.

Hintergrundinformationen zum GF Global Cannabis Opportunity Fund:

Das Expertenteam des GF Global Cannabis Opportunity Fund (WKN: A2P2FA) analysiert für Sie die Trends im Cannabis- und Psychedelika-Sektor und allokiert in die attraktivsten Unternehmen der beiden Anlage-Megatrends. Das Titelselektionsverfahren umfasst u.a. eine tiefgehende Analyse der Bilanz und der charttechnischen Situation jeder Aktie mit klar definierten Ein- und Ausstiegsmarken. Ein schnelles Reagieren auf Firmen- und Branchen-News ist in diesem noch recht jungen Sektor für den nachhaltigen Anlageerfolg unabdingbar!

Vertrauen Sie der hohen Expertise und langjährigen Erfahrung des Fondsmanagements - lesen Sie gerne weitere Informationen hier: hanffonds.de

Vertrauen Sie der hohen Expertise und langjährigen Erfahrung des Fondsmanagements und lesen Sie gerne weitere Informationen zum Fonds hier.

Weitere Informationen zum Fonds finden Sie auf der Webseite von IFM Independent Fund Management AG.

Kurzprofil des Fonds:

Name: GF Global Cannabis Opportunity Fund Fondstyp: Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW/UCITS) / (als UCITS-Zielfonds geeignet) ISIN: LI0507461338 WKN: A2P2FA Ticker Bloomberg: CANABIS LE Ticker Deutschland: 4TYA Ausgabeaufschlag: Max. 5% (100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag durch Smartbroker.de) Erfolgsverwendung: Thesaurierend Managementvergütung: 1,30% p.a. Performance-Fee: 15%, Hurdle-Rate 6% und High Watermark Asset Manager des OGAW: First Capital Management Group GmbH Verwahrstelle: Liechtensteinische Landesbank AG Verwaltungsgesellschaft: IFM Independent Fund Management AG Informationsstelle für Anleger in Deutschland: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Kaiserstrasse 24, D-60311 Frankfurt am Main

Aktuelle Kurse des Fonds können Sie u.a. auf wallstreet-online.de nachverfolgen: https://www.wallstreet-online.de/fonds/li0507461338-gf-global-cannabis-opportunity-fund-eur

Risikohinweis / Interessenskonflikt:

Die wallstreet:online capital AG, welche den Fonds vertreibt, sowie deren Hauptaktionärin, die wallstreet:online AG besitzen Namensaktien an der Emittentin GF Global Fund SICAV. Der Fondsmanager Carsten Ringler besitzt Anteile des GF Global Cannabis Opportunity Funds.

Alle veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Langfristige Erfahrungen und Auszeichnungen garantieren keinen Anlageerfolg. Wertpapiere unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die möglicherweise nicht durch das aktive Management des Vermögensverwalters oder des Anlageberaters ausgeglichen werden können. Diese Information kann ein Beratungsgespräch nicht ersetzen. Alle Angaben sind mit Sorgfalt und nach bestem Wissen entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Weitere Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie auf der Webseite www.hanffonds.de und www.ifm.li. Den Verkaufsprospekt und weitere Informationen sind in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft IFM Independent Fund Management AG (Link) erhältlich. Der Asset Manager des OGAW ist die First Capital Management Group GmbH, München. Verwahrstelle ist die liechtensteinische Landesbank AG.

