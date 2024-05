Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) -Auszeichnung als Leader im Bereich globale WAN-DiensteTata Communications, das globale Unternehmen für Kommunikationstechnologie, gibt stolz bekannt, dass es im Gartner® Magic Quadrant für globale WAN-Dienste 2024 zum elften Mal in Folge als Leader anerkannt wurde. Die Bewertung von Gartner basierte auf spezifischen Kriterien, die die Vollständigkeit der Vision und die Umsetzungsfähigkeit des Unternehmens insgesamt analysierten.Im Laufe des Jahres hat Tata Communications globale Unternehmen in die Lage versetzt, durch verbesserte Netzwerkleistung, -flexibilität und -verfügbarkeit ein höheres Maß an Kundenzufriedenheit zu erreichen, um sie widerstandsfähiger und zukunftsfähiger zu machen. Darüber hinaus wurden neue und innovative Lösungen wie IZO Multi Cloud Connect und eine "Null-Basis-Bandbreite"-Option für WAN-Verbindungen vorgestellt. Unternehmen können zudem ihr Netzwerk am schnellsten und flexibelsten mit Cloud-Connect modernisieren, da "Bandwidth-on-Demand" Geschwindigkeit, Komfort und Kosteneffizienz in einem Pay-as-you-go-Modell bietet. Schließlich hat Tata Communications seine Internetdienste mit proaktiver Sicherheit sowohl auf Unternehmens- als auch auf Zweigstellenebene weiter ausgebaut."Wir freuen uns über diese Anerkennung durch Gartner im elften Jahr in Folge und konzentrieren uns weiterhin darauf, "zukunftsfähige" Netze für ein angenehmes Kundenerlebnis bereitzustellen. Da sich das Innovationstempo in Richtung der nächsten Generation der Konnektivität beschleunigt, werden wir weiterhin flexible Netzwerkoptionen anbieten, die ein vielfältiges Spektrum von Geschäftsanforderungen bedienen", sagte Genius Wong, Geschäftsführender Vizepräsident - Kern- und Next-Gen-Konnektivitätsdienste und Leiter der Technologieabteilung, Tata Communications. Er fügt hinzu: "Tata Communications nutzt seine Investitionen in Innovation, kontextbezogenes Wissen und Expertise in den Technologien der nächsten Generation, um eine digitale Lösungsstruktur zu entwickeln, die unseren Kunden hilft, ihre Ziele zu verwirklichen."Dem Bericht zufolge zeigen die Anbieter im Leaders-Quadranten gute Leistungen und verfügen über eine stabile Organisation mit einer klaren Vision der Marktrichtung. Sie bieten ein umfassendes Portfolio an qualitativ hochwertigen Netzwerkdiensten für die unterschiedlichsten Regionen und erfüllen die globalen Netzwerkanforderungen einer Vielzahl von Unternehmen in Bezug auf Größe, geografische Verteilung und vertikale Branchen. Die Leader bestimmen die Richtung des Marktes, indem sie ihre Reichweite ausweiten, neue branchenführende Funktionen und Geschäftsmodelle entwickeln und diese in großem Umfang einsetzen. Laut Gartner setzen die Leader ihre aktuelle Vision gut um und sind für die Zukunft gut aufgestellt.Gartner HaftungsausschlussGartner Magic Quadrant für globale WAN-Dienste, Danellie Young, Bjarne Munch, Karen Brown, Lisa Pierce, Gaspar Valdivia, 15. April 2024Der Bericht wurde als Magic Quadrant for Network Services, Global von 2015-23 und als Magic Quadrant for Global Network Service Providers von 2012-14 veröffentlicht.GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner und Magic Quadrant ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.Gartner befürwortet keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Research & Advisory Organisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede explizite oder implizite Haftung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich der Haftung für die Marktgängigkeit oder die Eignung für einen bestimmten Zweck.Informationen zu Tata CommunicationsDie zur Tata Group gehörende Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) ist ein globaler Anbieter von digitalen Ökosystemen, der die schnell wachsende digitale Wirtschaft in mehr als 190 Ländern und Gebieten vorantreibt. Als vertrauensvoller Wegbereiter unterstützt das Unternehmen die digitale Transformation von Unternehmen auf der ganzen Welt mit Kollaborations- und Connected-Lösungen, Core- und Next-Gen-Konnektivität, Cloud-Hosting- und Sicherheitslösungen sowie Mediendiensten. 300 der Fortune-500-Unternehmen zählen zu seinen Kunden, und das Unternehmen verbindet Unternehmen mit 80 % der weltweiten Cloud-Giganten. Weitere Informationen finden Sie unter www.tatacommunications.comZukunftsgerichtete Aussagen und VorsichtshinweiseBestimmte Worte und Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf Tata Communications und seine Aussichten beziehen, sowie andere Aussagen, einschließlich solcher, die sich auf die erwartete Finanzlage von Tata Communications, die Geschäftsstrategie, die künftige Entwicklung der Geschäfte von Tata Communications und die allgemeine Wirtschaft in Indien beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, einschließlich finanzieller, aufsichtsrechtlicher und umweltbezogener Faktoren sowie Faktoren, die sich auf das Branchenwachstum und Trendprognosen beziehen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Tata Communications oder die Branchenergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen vorausschauenden Aussagen abweichen, gehören unter anderem das Scheitern der Steigerung des Verkehrsvolumens im Netz von Tata Communications, das Scheitern der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen, die den Kundenanforderungen entsprechen und akzeptable Gewinnspannen erzielen, das Scheitern des erfolgreichen Abschlusses der kommerziellen Erprobung neuer Technologien und Informationssysteme zur Unterstützung neuer Produkte und Dienstleistungen, einschließlich Sprachübertragungsdienste; Versagen bei der Stabilisierung oder Verringerung des Preisdrucks bei bestimmten Kommunikationsdiensten des Unternehmens; Versagen bei der Integration strategischer Akquisitionen und Änderungen der indischen Regierungspolitik oder -vorschriften und insbesondere Änderungen in Bezug auf die Verwaltung der Branche von Tata Communications; und im Allgemeinen die Wirtschafts-, Geschäfts- und Kreditbedingungen in Indien. Zu den zusätzlichen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen vorausschauenden Aussagen abweichen, und von denen viele nicht im Einflussbereich von Tata Communications liegen, gehören unter anderem die in den Jahresberichten von Tata Communications Limited beschriebenen Risikofaktoren.Die Jahresberichte von Tata Communications Limited sind unter www.tatacommunications.com verfügbar. Tata Communications ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern und lehnt diese Verpflichtung ausdrücklich ab.© 2024 Tata Communications Ltd. 